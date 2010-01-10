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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

یک میلیون کپی غیرمجاز فیلم وبازی های رایانه ای جمع آوری شد

بیش از یک میلیون نسخه غیر مجاز فیلم و بازی های رایانه ای در شهر تهران طی 400 عملیات کشف و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه سال جاری تیم های ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری و سینمایی با حضور در مناطق گوناگون شهر تهران طی 400 عملیات بیش از نهصد هزار سی دی و بالغ بر صد و نود هزار دی وی دی کپی غیر مجاز و غیر اخلاقی را کشف و ضبط کردند.   

همچنین بیش از 400 هزار سی دی و دی وی دی غیر مجاز بازی های رایانه ای نیز طی بازرسی از فروشگاه های عرضه کننده این محصولات جمع آوری شده است.      
  
طی بازرسی از 2500 فروشگاه عرضه کننده محصولات سمعی و بصری و سینمایی برای 529 فروشگاهی که اقدام به عرضه غیر مجاز این محصولات می کرده اند، اخطاریه صادر شده است.

کد مطلب 1014320

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