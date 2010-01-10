یک میلیون کپی غیرمجاز فیلم وبازی های رایانه ای جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه سال جاری تیم های ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری و سینمایی با حضور در مناطق گوناگون شهر تهران طی 400 عملیات بیش از نهصد هزار سی دی و بالغ بر صد و نود هزار دی وی دی کپی غیر مجاز و غیر اخلاقی را کشف و ضبط کردند.

همچنین بیش از 400 هزار سی دی و دی وی دی غیر مجاز بازی های رایانه ای نیز طی بازرسی از فروشگاه های عرضه کننده این محصولات جمع آوری شده است.



طی بازرسی از 2500 فروشگاه عرضه کننده محصولات سمعی و بصری و سینمایی برای 529 فروشگاهی که اقدام به عرضه غیر مجاز این محصولات می کرده اند، اخطاریه صادر شده است.

