تیم ملی فوتبال کره جنوبی مغلوب زامبیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار دوستانه که شنبه شب در ورزشگاه راند شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، در پایان به برتری 4 بر2 تیم ملی زامبیا انجامید.

تیم ملی فوتبال کره جنوبی با ترکیبی از بازیکنان شاغل در کی لیگ به آفریقا سفر کرده است و در این بازی دوستانه توسط کیم یونگ وو (36) و چوی جین چول (82) به گل رسید. برای زامبیا نیز فلیکس کاتونگو (7)، راینفورد کالابا (15)، جیمز کامانگا (58) و نوا چیووتا (73 - پنالتی) گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال کره جنوبی که هفت بار به جام جهانی صعود کرده است، روز 14 ژانویه در آفریقای جنوبی به مصاف تیم ستاره‌های طلایی این کشور می رود.

شاگردان هوچونگ مو پس از پایان اردوی آفریقای جنوبی به مالاگا اسپانیا می روند تا روز 18 ژانویه با فنلاند بازی کرده و سه روز بعد برابر لتونی صف آرایی کنند.