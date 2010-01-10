احمدی نژاد فقط با خبرنگاران صداو سیما مصاحبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عده زیادی از خبرنگاران پارلمانی امروز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس که به ارائه برنامه پنجم توسعه از سوی رئیس جمهور اختصاص داشت ، در انتظار خروج رئیس جمهور از صحن برای مصاحبه با وی بودند ، اطلاع داده شد که به دستور نهاد ریاست جمهوری فقط خبرنگاران واحد مرکزی خبر و شبکه خبر سیما می توانند برای مصاحبه با رئیس جمهور حضور پیدا کنند.

مسئولان مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت جلوگیری از مصاحبه دیگر خبرنگاران اعلام کردند به درخواست نهاد ریاست جمهوری فقط مصاحبه خبرنگاران صدا و سیما هماهنگ شده است. به این ترتیب تا زمان خروج احمدی نژاد از مجلس به بقیه خبرنگاران اجازه حضور در راهروی پارلمان داده نشد.

در دوره دولت دهم ، برنامه مصاحبه های هفتگی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با خبرنگاران که از دوره دولت هفتم برقرار شده بود ، تا کنون برگزار نشده و تنها در دو نوبت خبرنگاران صداو سیما و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به چنین برنامه ای دعوت شدند.

در عین حال علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تکذیب وقفه در اطلاع رسانی دولت ، در پاسخ به این سئوال که چرا دولت دهم بعد از گذشت 4 ماه از آغاز به کار هنوز سخنگو ندارد و فقط خبرنگاران رسانه ملی وخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در یکی دومصاحبه اخیر رئیس جمهور و وزیران در نهاد ریاست جمهوری به دولت دعوت شده اند، گفته بود : " در مدت همین چند ماه از تشکیل دولت دهم در پایان جلسات استانی هیئت دولت معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران حضور یافته و درباره تصمیمات دولت ، اطلاع رسانی کرده است. تجربه نشان می دهد که خبرنگاران روزنامه ها و برخی از خبرگزاریها در مواجهه با اعضای هیئت دولت به طرح سئوالات پیش پا افتاده وغیرمرتبط بامسائل واقعی جامعه می پردازند، این خبرنگاران اغلب هم پرسشهایی را مطرح می کنند که سبب می شود اذهان مقامات ومسئولان کشور و افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه منحرف گردد."