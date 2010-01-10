ضعف دوره های شبانه دانشگاهها؛ از طرح موضوع در "مهر" تا تصمیم مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع دانشجوی شبانه و مشکلات پیرامون آن برای اولین بار مهر ماه سال جاری توسط خبرگزاری مهر مطرح شد که با تشکیل پرونده خبری و پیگیری مداوم تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

خبرگزاری مهر در ابتدای امر نظر 9 تن از روسای دانشگاههای مطرح کشور را در این زمینه پرسید.

رئیس دانشگاه خلیج فارس: نظر دانشگاهها مخالف وزارت علوم است

رئیس دانشگاه خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر درآمدزایی دوره های شبانه از منظر دانشگاهها پذیرفتن دانشجو در این دوره ها اصلا به صرفه نیست.

حسن تاجیک گفت: برای دانشگاه دانشجوی شبانه چندان تفاوتی با دانشجوی روزانه نداشته و تقریبا از نظر حق و حقوق و شرایط برقراری کلاسها و امکانات رفاهی همانند دانشجوی روزانه است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و فرصت از دست رفته

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان دوره های شبانه یا نوبت دوم را فرصت از دست رفته نامید و به مهر گفت: دوره شبانه یا نوبت دوم فرصتی برای دانشگاهها بود که متاسفانه به دلیل سیاستهای نادرست در کاهش و عدم افزایش شهریه از بین رفت.

غلامرضا قربانی گفت: به دلیل هزینه هایی که دانشجوی شبانه برای دانشگاه در بردارد و همچنین عدم پرداخت تسهیلات از سوی وزارت علوم برای نوبت دوم وضعیت این سیستم آموزشی ناکارآمد شده است.



رئیس دانشگاه اصفهان و اعتقاد به حذف نوبت دوم به نفع دوره مجازی

محمد حسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان نیز در گفتگو با مهر، راه گذر از مشکلات دانشگاهها در تامین هزینه آموزشی و رفاهی دانشجویان نوبت دوم را حذف دانشجوی شبانه از نظام آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجوی مجازی دانست.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان: تنها راهکار حذف دانشجوی شبانه است

علی محمد زلفی گل رئیس دانشگاه بوعلی همدان نیز در گفتگو با مهر اصل موضوع درآمدزایی دانشگاهها بدین طریق را مورد سئوال قرار داد و تاکید کرد: اگر واقعا می خواهیم دانشگاههای دولتی همچنان دولتی بمانند باید دانشجوی شبانه یا نوبت دوم را از سیستم آموزشی حذف کنیم.

رئیس دانشگاه شیراز و پرهیز این دانشگاه از پذیرش دانشجوی شبانه

رئیس دانشگاه شیراز نیز از عدم پذیرش دانشجوی شبانه در این دانشگاه خبر داد و گفت: متاسفانه وضعیت فعلی هزینه های دانشجویی بسیار نگران کننده است و پولدار و نیازمند در حال حاضر یکسان محسوب می شوند که این قابل دفاع نیست.

محمد هادی صادقی به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شیراز در سال جاری به دلیل مشکلاتی که در زمینه دانشجوی شبانه وجود دارد به طور کلی در مقطع کارشناسی از پذیرش دانشجوی شبانه پرهیز کرد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی: دخل و خرج دانشجویان شبانه با هم نمی خواند

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه حدود 100 نفر از 12 هزار دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی را دانشجویان شبانه تشکیل می دهند به مهر گفت: "دانشجوی شبانه در دانشگاه شهید بهشتی موضوعیتی ندارد."

احمد شعبانی در نقد برگزاری دوره های شبانه در دانشگاهها گفت: "ممکن است پذیرش دانشجوی شبانه در بسیاری از دانشگاهها یک اصل باشد اما دانشگاه شهید بهشتی درگیر موضوع دانشجوی شبانه نیست. پذیرش دانشجو به صورت شبانه در دهه گذشته در دانشگاه شهید بهشتی متداول بوده اما به تدریج مدیران دانشگاه (قبل از زمان مدیریت فعلی دانشگاه) به این جمع بندی رسیدند که دخل و خرج دانشجویان شبانه با هم نمی خواند."

رئیس دانشگاه علم و صنعت و یک پیشنهاد متفاوت

اما رئیس دانشگاه علم و صنعت پیشنهاد متفاوت تری را ارائه کرد و به مهر گفت: پیشنهاد ما استفاده از الگوی دیگری است و خواستار آن هستیم که امکان درآمدزایی از طریق آموزش دقیقا در چهارچوب مقررات وزارت علوم به دانشگاهها واگذار شود.

محمد سعید جبل عاملی با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجوی نوبت دوم (شبانه) نباید از طریق سازمان سنجش باشد گفت: منظور این است که چهارچوب کلی مقررات را وزارت علوم تعیین کند اما دانشگاهها بتوانند خود پذیرش را انجام دهند.

وی افزود: اگر چنین چیزی رخ دهد می توان تضمین کرد که هم درآمدزایی محقق شده و هم دانشجو مطابق با نیاز صنعت و مراکز تحقیقاتی جذب شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خواستار افزایش شهریه دوره شبانه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار افزایش شهریه های دوره های شبانه شد.

سعید سهراب پور با بیان اینکه این دانشگاه دیگر ظرفیت خالی ندارد گفت: درخواست افزایش 10 الی 15 درصدی شهریه دوره نوبت دوم را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: نزدیک به چهار سال است که شهریه دوره شبانه افزایش نیافته و بدین منوال دانشجوی شبانه برای دانشگاه هزینه ساز شده است.

رئیس دانشگاه امیرکبیر: استقبال از دوره شبانه روز به روز کاهش یافته است

رئیس دانشگاه امیرکبیر نیز به مهر گفت: مشکلات پیرامون دانشجوی شبانه باعث شده روز به روز استقبال کمتری از این شیوه آموزشی صورت گیرد به طوری که دانشکده های مختلف دانشگاه امیرکبیر نیز تمایل کمتری به جذب دانشجویان شبانه دارند.

علیرضا رهایی تاکید کرد: دانشگاههایی که به خصوص در سطح تحصیلات تکمیلی فعال هستند بر اساس سیاستهایی که وزارت علوم در پیش گرفت بخشی از درآمدهای خود را منطبق بر جذب دانشجوی شبانه قرار دادند اما در روند کار مشکلاتی پیش آمد.

خبرگزاری مهر پس از این سلسله گفتگوها در نیمه آذر ماه سال جاری در خصوص جایگاه لغزان دوره‌های شبانه آموزش عالی گزارشی تکمیلی با عنوان "درجستجوی فرصت از دست رفته!" منتشر کرد تا به صورت جامع مسئولین امر را با مشکل اساسی روسای دانشگاههای کشور در زمینه دانشجوی شبانه آشنا کند. هر چند شاید مسئولان امر خود نیز به این اشکالات دوره های شبانه واقف بودند.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در ادامه پیگیری خود در بحث دانشجوی شبانه به سراغ مسئولان سیاستگذار و تصمیمگیر در دولت و مجلس رفت تا نظر آنها را در این زمینه جویا شد.

علی عباسپور: دوره شبانه اسیر شعار کاهش شهریه است

علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه دوره شبانه از اهداف خود خارج شده است دلیل اصلی این امر را شعار دولت نهم برای کاهش شهریه های این دوره اعلام کرد و به مهر گفت: در ابتدای دولت نهم با شعار غیرعلمی مواجه شدیم که شهریه دوره های شبانه و غیردولتی باید کاهش یابد. این بحث کاهش در حالی مطرح شد که هیچ جبرانی برای آن در نظر گرفته نشد.

علی عباسپور تهرانی فرد اظهار داشت: دولت نهم به جای اینکه به این سمت برود که شهریه واقعی را از دانشجو بگیرد و در صورتی که دانشجو نتواند شهریه پرداخت کند وام شهریه در اختیار وی قرار دهد، شعار کاهش شهریه را مطرح کرد به طوریکه این موضوع در دانشگاههای غیردولتی پیامد افت کیفیت را در برداشت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: این در حالی بود که روسای دانشگاهها عنوان می کردند شهریه دوره های شبانه پاسخگوی هزینه های شبانه نیز نیست.

وی افزود: متأسفانه علیرغم اینکه ما این بحث را به دولت انعکاس دادیم نتیجه ای دریافت نکردیم و باعث شد دوره های شبانه در برخی دانشگاهها حذف و با کاهش ظرفیت مواجه شوند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی: حذف دوره شبانه در دستورکار نیست

رجبعلی برزویی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی نیز در نهایت درباره سیاست وزارت علوم در مورد دوره های شبانه (نوبت دوم) با در نظر گرفتن گلایه مسئولین دانشگاهها مبنی بر به صرفه نبودن این دوره ها به مهر گفت: سیاست وزارت علوم این است که دانشگاههای دولتی معتبر در مقطع کارشناسی ظرفیت خود را افزایش ندهند. در واقع مأموریت این دانشگاهها افزایش ظرفیت در دوره های کارشناسی نیست بلکه دانشگاههای دولتی معتبر بیشتر باید به سمت افزایش ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه حذف مطلق پذیرش در دوره های کارشناسی شبانه مطرح نیست، گفت: سیاست این است که در برخی رشته های اولویت دار پذیرش دانشجو و افزایش ظرفیت در دوره شبانه باقی بماند. البته دانشگاهها برای پذیرش دانشجو در دوره شبانه مختار هستند و می توانند بخشی از ظرفیت خود را از طریق شبانه تأمین کنند.

به گزارش مهر، اکنون پس از گذشت سه ماه از طرح و پیگیری مشکلات دانشگاه ها در نوبت دوم و نظر مسئولان در این زمینه توسط خبرگزاری مهر، اولین واکنشهای جدی مسئولان اجرایی و سیاستگذاری آموزش عالی را در این خصوص شاهد هستیم.

وضعیت دوره های شبانه در طرح آمایش سرزمین مشخص می شود

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بوشهر و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اعتباری که دولت برای دوره های شبانه هزینه می کند بیشتر از آن است که توسط شهریه دانشجویان پرداخت می شود از این رو دانشگاهها درخواست می کنند که شهریه ها را افزایش دهند.

حسین نادری منش تاکید کرد: از این رو در طرح آمایش سرزمین مشکلات دوره های شبانه مطرح و راه حلهایی برای آن پیش بینی می شود در این طرح اگر به جمع بندی رسیدیم که مأموریت برخی دانشگاهها نباید دوره های شبانه باشد دوره شبانه را از این دانشگاه حذف می کنیم.

بررسی روند این گزارش نشاندهنده بازتابی از کارکرد نظارتی رسانه است. شاید پیش از پرونده اختصاصی گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در زمینه مشکلات دوره های شبانه و انتقادات دانشگاهها به این دوره، مطالبی کوتاه و جسته و گریخته در این زمینه مطرح شده بود اما هیچگاه به صورت یک پروسه و نه پروژه مورد بررسی قرار نگرفته بود که خوشبختانه با طرح موضوع در خبرگزاری مهر و بررسی های متعدد در این رسانه و استفاده سایر رسانه ها از این سوژه موجب شد مسئولان آموزش عالی بیش از پیش به مشکلات دوره های شبانه پی برده و به فکر چاره برای رفع معضلات این دوره باشند.

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گزارش: مهیار زاهد