به گزارش خبرگزاری مهر، آراء و اندیشه‌های فوکو در قرن بیستم موافقتها و مخالفتهای زیادی را برانگیخت.

در این مجموعه آرای فوکو ابتدا معرفی می‌شود و سپس این اندیشه‌ها با آرای فیلسوفانی چون هگل، نیچه، هایدگر و دیویدسون مقایسه می‌شود.

این مجموعه سعی دارد ضمن معرفی آرای فوکو به فیلسوفانی که فوکو تأثیر زیادی از آنها گرفته را نیز مورد توجه قرار دهد.

در این اثر علاوه بر اینکه آرای فوکو با فیلسوفان مهم و تأثیرگذار بر او مورد توجه قرار می‌گیرد، این آرا با جریانهای فلسفی نیز مقایسه شده و تأثیر فوکو را بر جریانهای فلسفی بعد از خود مورد توجه قرار می‌دهد.