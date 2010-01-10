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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

مهدی پور اعلام کرد:

حضور 400 ناشر معتبر در نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران

حضور 400 ناشر معتبر در نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ارشاد اسلامی مازندران گفت: بیش از 400 ناشر معتبر کشور در نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران که هشتم تا چهاردهم بهمن ماه در ساری برپا می شود، حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نقی مهدی پور صبح یکشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی این نمایشگاه افزود: نمایشگاه کتاب مازندران شامل 300 غرفه و ده ها هزار جلد کتاب عرضه شده در نمایشگاه از تخفیف 40 درصدی برخوردار خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی سه دوره برگزاری نمایشگاه کتاب در استان مازندران نشان می دهد که مردم فرهنگ دوست این استان همواره از این نمایشگاه ها استقبال خوبی داشته اند.

وی افزود: نمایشگاه کتاب مازندران به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزار می شود.

مهدی پور با بیان اینکه نمایشگاه کتاب زمینه دسترسی مردم به کتاب را آسان تر می کند، اظهار داشت: استقبال از نمایشگاه کتاب نشان دهنده توجه مردم به فرهنگ کتابخوانی است و از رشد فکری و فرهنگی آحاد جامعه حکایت دارد.

وی اظهار داشت: ادارات، مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی استان و شهرستانها باید از این ظرفیت فرهنگی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کنند.

به گفته وی، برپایی نمایشگاه های سراسری کتاب می تواند برای بالا بردن سطح علمی دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و مردم فرهنگ دوست استان مثمر ثمر باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های سراسری کتاب، دسترسی به برخی از کتابهای تخصصی و علمی را آسان تر می کند، خاطر نشان کرد: تخفیف 40 درصدی باعث می شود که خانواده هایی که کمتر اهل مطالعه هستند خرید کتاب را در سبد خانوار خود جای دهند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه های کتاب در توسعه فرهنگی و رشد فکری جامعه و مردم می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند.

مهدی پور یادآور شد: کتاب زمانی در بهترین موقعیت خود قرار می گیرد که در معرض گزینش و انتخاب قرار گیرد و نمایشگاه ها بهترین زمان و مکان برای ایجاد این مهم هستند.

نمایشگاه کتاب مازندران در مرکز نمایشگاهی کیلومتر جاده ساری به نکا برگزار می شود.

کد مطلب 1014335

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