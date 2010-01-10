حضور 400 ناشر معتبر در نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نقی مهدی پور صبح یکشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی این نمایشگاه افزود: نمایشگاه کتاب مازندران شامل 300 غرفه و ده ها هزار جلد کتاب عرضه شده در نمایشگاه از تخفیف 40 درصدی برخوردار خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی سه دوره برگزاری نمایشگاه کتاب در استان مازندران نشان می دهد که مردم فرهنگ دوست این استان همواره از این نمایشگاه ها استقبال خوبی داشته اند.

وی افزود: نمایشگاه کتاب مازندران به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزار می شود.

مهدی پور با بیان اینکه نمایشگاه کتاب زمینه دسترسی مردم به کتاب را آسان تر می کند، اظهار داشت: استقبال از نمایشگاه کتاب نشان دهنده توجه مردم به فرهنگ کتابخوانی است و از رشد فکری و فرهنگی آحاد جامعه حکایت دارد.

وی اظهار داشت: ادارات، مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی استان و شهرستانها باید از این ظرفیت فرهنگی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کنند.

به گفته وی، برپایی نمایشگاه های سراسری کتاب می تواند برای بالا بردن سطح علمی دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و مردم فرهنگ دوست استان مثمر ثمر باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های سراسری کتاب، دسترسی به برخی از کتابهای تخصصی و علمی را آسان تر می کند، خاطر نشان کرد: تخفیف 40 درصدی باعث می شود که خانواده هایی که کمتر اهل مطالعه هستند خرید کتاب را در سبد خانوار خود جای دهند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه های کتاب در توسعه فرهنگی و رشد فکری جامعه و مردم می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند.

مهدی پور یادآور شد: کتاب زمانی در بهترین موقعیت خود قرار می گیرد که در معرض گزینش و انتخاب قرار گیرد و نمایشگاه ها بهترین زمان و مکان برای ایجاد این مهم هستند.

نمایشگاه کتاب مازندران در مرکز نمایشگاهی کیلومتر جاده ساری به نکا برگزار می شود.