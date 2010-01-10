"هلال کاروان " فقط در یک نوبت اجرا می شود

این آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اخباری مبنی بر اجرای "هلال کاروان" در دو نوبت منتشر شده است اما چنین نیست و قرار است قبل از اجرای این سمفونی، تئاتر "خورشید کاروان" ساعت 18 اجرا شود و پس از چهل و پنج دقیقه دیگر سمفونی "هلال کاروان" به روی صحنه رود.

وی در ادامه افزود : وجه مشترک سمفونی "هلال کاروان" و "تئاتر "خورشید کاروان" در داستان این دو اثر هنری است که هر دو به ماجرای کربلا و اتفاق های پس ازآن اختصاص دارد.

لازم به ذکر است سمفونی هلال کاروان بیانی موسیقایی و توصیفی از مقطعی از زندگی امام حسین (ع) است که به حج ناقص امام حسین(ع) تا زمان شهادت ایشان را می پردازد و از 5 بخش"قافله"، "حر"، "عطش"، "علمدار" و "وداع" تشکیل شده است.