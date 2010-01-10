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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

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تصویری گرافیکی از جنگ واکسنها با تومور سرطانی

تصویری گرافیکی از جنگ واکسنها با تومور سرطانی

تصویر گرافیکی که نشریه تایمز آن را در بخش چند گرافیکهای تعاملی خود قرار داده است چهار مرحله مختلف از چگونگی عملکرد واکسنهای متفاوت درمان سرطان را در مقابله با سلولهای سرطانی نمایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم ایمنی بدن در مبارزه با اکثر بیماری ها بسیار قدرتمند عمل می کند اما بیماری سرطان به اندازه ای زیرکانه پیشرفت می کند که می تواند این سیستم قدرتمند را نیز از پا بیاندازد. واکسنهای متنوعی برای افزایش توانایی سیستم دفاعی بدن در برابر سرطان ابداع شده اند که می توانند توانایی این سیستم را در ردیابی سلولهای سرطانی افزایش داده و قدرت آن را برای حمله به این سلولها بیافزاید.

در ادامه تصویری از چگونگی عملکرد چند نمونه از این واکسنها پس از تزریق شدن به سلولهای سرطانی بدن یک بیمار مشاهده می شود. مرحله اول پس از تزریق، سلولهای سرطانی از سلولهای پروتئینی در نزدیکی نسوج سالم استفاده کرده و خود را در پس آنها پنهان می کنند. عوامل و واکسنهای جدید مانند آنتی بادی های تغییر یافته می توانند نقاب از چهره این سلولهای سرطانی برداشته و تومورهای سرطانی را آشکار کنند. 

مرحله دوم واکسنهاعواملی را که سلولهای سرطانی آنها را برای طبیعی جلوه دادن تومورهای سرطانی به بیرون ترشح می کنند را خنثی کرده و سیستم ایمنی را از وجود تومورهای خطرساز آگاه می کنند. مرحله سوم پزشکان می توانند سلولهای T بدن انسان که به مقابله با مهاجمان برمی خیزند را به گونه ای تغییر دهند که بتوانند با دقتی بالا به ردیابی سلولهای سرطانی بپردازند. سپس این سلولها دوباره به بدن تزریق خواهند شد.

مرحله چهارم ساختن سلولهای ایمنی مناسب نوع بیماری است که با بازسازی سلولهای T بدن امکان پذیر خواهد شد، دانشمندان این عمل را با استخراج سلولها از بدن، تغییر ژنتیکی آنها برای به وجود آوردن توانایی شناسایی پروتئینهای سرطانی و در نهایت استفاده از آنها برای درمان بیماری انجام می دهند.

کد مطلب 1014344

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