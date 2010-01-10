به گزارش خبرگزاری مهر، داود رشیدی کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر به همراه داود میرباقری دیگر کارگردان شناخته شده تئاتر در کنار سه داور خارجی آثار بخش مسابقه بینالملل جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر ارزیابی میکنند. برایان دالی، هلیدا هلویگ و لوان ختاگوری از کانادا، سوئد و گرجستان داوران خارجی بخش مسابقه بینالملل تئاتر فجر هستند.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا 11 بهمنماه در تهران برگزار میشود. مراسم اختتامیه جشنواره در دو بخش معرفی بهترینهای ایران و معرفی بهترینهای بخش بینالملل برگزار میشود. اختتامیه اول پنجشنبه هشتم بهمنماه ساعت 18:30 در سالن شماره یک ایرانشهر و دومین اختتامیه یکشنبه 11 بهمنماه ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار میشود.
داود رشیدی و داود میرباقری در کنار سه داور خارجی آثار بخش مسابقه بینالملل بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را داوری میکنند.
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