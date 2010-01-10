  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

رشیدی و میرباقری داوران ایرانی مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر شدند

رشیدی و میرباقری داوران ایرانی مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر شدند

داود رشیدی و داود میرباقری در کنار سه داور خارجی آثار بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود رشیدی کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر به همراه داود میرباقری دیگر کارگردان شناخته شده تئاتر در کنار سه داور خارجی آثار بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر ارزیابی می‌کنند. برایان دالی، هلیدا هلویگ و لوان ختاگوری از کانادا، سوئد و گرجستان داوران خارجی بخش مسابقه بین‌الملل تئاتر فجر هستند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوم تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود. مراسم اختتامیه جشنواره در دو بخش معرفی بهترین‌های ایران و معرفی بهترین‌های بخش بین‌الملل برگزار می‌شود. اختتامیه اول پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه ساعت 18:30 در سالن شماره یک ایرانشهر و دومین اختتامیه یکشنبه 11 بهمن‌ماه ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار می‌شود.
کد مطلب 1014346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها