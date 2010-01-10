جعفر پناهی به جشنواره برلین دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دعوت نامه این فیلمساز که از طرف دیتر کاسلیک رئیس جشنواره بین المللی برلین فرستاده شده، آمده است: "هر فوریه برلین مرکز سینمایی جهان می شود. امسال این رویداد مهم‌تر است. زیرا جشنواره برلین شصت ساله می‌شود. از این رو امسال میهمانان ویژه ای با ما خواهند بود."

در ادامه این نامه وی خاطرنشان می کند: "با کمال افتخار می خواهم از شما دعوت کنم که در شصتمین تولد ما شرکت کنید. بسیار خوشبخت خواهیم شد که جنابعالی نیز به عنوان میهمان ویژه در این جشن تولد همراه ما باشید."

رئیس جشنواره برلین در پایان یادآور می شود: "ما تلاش کردیم به مناسبت شصتمین سال تولید فستیوال برلین فیلم های متنوع و با کیفیتی به نمایش بگذاریم. اولین نمایش نسخه بازسازی شده فیلم "متروپلیس" فریتس لانگ را در شب افتتاحیه به نمایش در می آید، که بدون تردید یک اتفاق بسیار مهم استد و با اعطای جایزه خرس طلا و نقره ای جشن خود را به پایان خواهیم برد. ما منتظر دیدار شما در جشن بزرگ برلین هستیم."

پناهی در پنجاه و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین جایزه بهترین فیلم را برای "آفساید" دریافت کرد. البته حدود سه ماه پیش ازخروج این فیلمساز سینمای ایران هنگام سفر به پاریس برای مذاکره برای ساخت یک فیلم ممانعت شد. که پس از آن نیز تهیه کننده این فیلم برای مسئولین سینمای ایران نامه نوشت که جوابی در این ارتباط دریافت نکرد.

از پناهی همچنین در این چند ماه برای حضور در هیئت داوران جشنواره بمبئی و نمایش "کشتزار های سپید" محمد رسول اف در جشنواره فیلم دبی دعوت شده بود که به دلیل مشکلات خروج نتوانست در آن رویدادها شرکت کند.

عباس جعفری دولت ‌آبادی دادستان تهران چندی پیش در حاشیه برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه هفت سید‌ خندان در جمع خبرنگاران در ارتباط با ممنوع الخروج شدن برخی هنرمندان گفته بود" در مورد فاطمه معتمد‌ آریا رفع ممنوع‌الخروجی شده و در مورد میرطهماسب و جعفر پناهی اعتراض آنها را شکایت تلقی کرده و پرونده آنها به دادگاه ارسال می‌شود. "

وی در ادامه بیان کرده" گزارش‌هایی در مورد این افراد مطرح ، که منجر به ممنوع‌الخروجی آنها شده است . "دادستان تهران همچنین تاکید کرده:" نمی توانم صراحتا بگویم گزارش‌ها سیاسی بوده یا خیر، دادستان می‌تواند درباره این گزارشها تصمیم‌گیری کند. به‌عنوان مثال در ماده 16 قانون گذرنامه آمده است که به تشخیص مقامات قضایی می‌توان از خروج کسی از کشور جلوگیری کرد یا اینکه اساسا به وی گذرنامه نداد."