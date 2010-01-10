جواز تاسیس 8000 طرح صنعتی غیرفعال استان تهران ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران در جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین استان با اعلام این خبر گفت: ابطال این تعداد جواز تاسیس بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع و معادن به استانهای کشور صورت گرفت.

محمد رضا مس فروش تصریح کرد: طرحهای صنعتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از 4 درصد بوده است، مشمول این دستورالعمل شدند.

وی دلایل عمده این اقدام را مسدود کردن منشاء نفوذ و سوء استفاده بعضی افراد و شرکتها برای جلوگیری از بورس بازی در بخش پروژه های صنعتی دانست و اعلام کرد: در حال حاضر دستورالعمل ابلاغی در سطح کشور با جدیت تمام پیگیری می شود.

همچنین ششمین جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران در سازمان صنایع و معادن استان برگزار شد.در این جلسه که مدیر کل حوزه سیاسی و سایر مسئولان امنیتی انتظامی، اقتصادی و اجتماعی استانداری تهران شرکت داشتند آخین عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی در خصوص بحران های کارگری، استمهال بدهی یکساله واحدها، مشکلات بدهی های ارگانها و شرکت های دولتی دولتی به کارخانجات صنعتی به ویژه قطعه سازان، بحث واحد بحران زده شرکت خودروسازی مرتب و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مقرر شد مصوبات این جلسه پس از پیگیری های لازم در جلسه آتی مطرح و تصمیم گیری شود.