برنامه پنجم در جیب تک تک ایرانیان / چاق سلامتی حاج بابایی با مجلسی ها

حضور محمود احمدی نژاد و تنی چند از اعضای هیئت دولت در مجلس برای ارائه برنامه پنجم 5 ساله توسعه کشور همراه با حاشیه هایی بود که مهمترین آنها به قلم خبرنگار پارلمانی مهر چنین است:

- پس از سخنان لاریجانی مبنی بر خوشامدگویی به رئیس جمهور و هیئت دولت که برای ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس آمده بودند یکی از نمایندگان با صدایی بلند فریاد زد قرار است برنامه ارائه شود یا بودجه؟ که لاریجانی نیز به وی پاسخ داد: امروز از قرار معلوم برنامه به مجلس ارائه می شود. این نماینده نیز گفت پس بودجه چه می شود؟

- رئیس جمهور را وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع، وزیر نیرو، ثمره هاشمی، میرتاج الدینی، معاون نظارت راهبردی و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس سازمان میراث فرهنگی همراهی می کردند.

- پس از مستقر شدن محمود احمدی نژاد در جایگاه سخنرانی برای توضیح درباره برنامه، اکثر نمایندگان به سراغ اعضای هیئت دولت که در جلسه علنی امروز حاضر بودند رفتند و عمده مشکلات حوزه انتخابیه خود را مطرح نمودند که این موضوع یکی از موارد قابل توجه جلسه علنی امروز مجلس بود.

- سلام و احوالپرسی نمایندگان با حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که البته همکار سابق مجلس هشتمی ها بود نیز از دیگر موارد قابل توجه بود که البته در این بین بیشترین رایزنی ها هم حول محور حاجی بابایی صورت می گرفت.

- پس از اتمام سخنان رئیس جمهور درباره بودجه، احمدی نژاد اعلام کرد که برنامه پنجم در جیب هر ایرانی، هر نماینده و هر کارمند دولت می تواند قرار بگیرد.

- وی در ادامه نسخه ای از کتابچه مربوط به برنامه پنجم را بالا برد و اعلام کرد که این برنامه ای مختصر و مفید است که بنده آن را تقدیم آقای لاریجانی رئیس مجلس می کنم که به همراه آن یک سی دی هم از برنامه پنجم ارائه می شود.

- پس از اتمام سخنان رئیس جمهور گروهی از نمایندگان به سراغ وی رفتند و ضمن خوشامدگویی و احوالپرسی با وی مشکلات خود را مطرح می کردند و بعضا نامه هایی را به رئیس جمهور می دادند. این در حالی بود که اکثر صندلی های نمایندگان به این دلیل خالی شده بود.

- پس از بیرون رفتن رئیس جمهور از صحن علنی مجلس، لاریجانی طی تذکرات چندباره ای از نمایندگان و اعضای هیئت دولت خواست تا در صندلی های خود مستقر شوند.

- رئیس مجلس همچنین پس از اعلام تذکرات چند باره به نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس برای استقرار در صندلی هایشان گفت نمایندگان دولت اگر می خواهند در مجلس حضور داشته باشند لطفا در صندلی های خود مستقر شوند.

- یکی از نکات تعجب برانگیز جلسه علنی امروز مجلس منع شدن خبرنگاران از حضور در مصاحبه رئیس جمهور با واحد مرکزی خبر و شبکه خبر پس از ارائه برنامه پنجم بود .