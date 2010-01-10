مصطفی محبی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: یک روز پیش از برگزاری هر مسابقه در ورزشگاه آزادی، اسکوربورد ورزشگاه را چک می کنیم. روز جمعه نیز این کار انجام شد و اسکوربورد ورزشگاه بدون مشکل روشن شد.

وی ادامه داد: صبح روز شنبه در بررسی نهایی متاسفانه اسکوربورد نشد. ظاهرا ایرادات فنی در اسکوربورد به وجود آمده بود که تا زمان دیدار پرسپولیس - ذوب آهن برطرف نشد و نمایشگر ورزشگاه در این بازی خاموش بود.

مدیر روابط عمومی ورزشگاه آزادی در خاتمه تصریح کرد: ایرادات فنی اسکوربورد ورزشگاه آزادی چندان جدی نیست و همکاران ما در تلاش برای رفع این مشکلات هستند. گمان می کنم تا عصر امروز (یکشنبه) و پیش از دیدار سایپا کرج - استقلال تهران نیز اسکوربورد بدون مشکل روشن شود.

دیدار سایپا کرج - استقلال تهران در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز (یکشنبه) در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.