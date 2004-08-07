به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، در اين مراسم با تبريك اين عيد بزرگ به همه‌ محبان اهل بيت عصمت و طهارت افزودند: تكريم پيامبر خاتم و ائمه‌ هدي (ع) از حضرت فاطمه زهرا (س) و ستايش همه‌ علما و متفكران شيعه و اهل سنت از آن حضرت، نشان ‌دهنده‌ عظمت توصيف‌ناپذير حضرت فاطمه‌ زهرا (س) به‌عنوان گوهر صدف نبوت و ولايت است.



مقام معظم رهبري حضرت فاطمه زهرا (س) را كوثر تمام ‌نشدني فضايل و معنويات خواندند و با اشاره به لزوم الگوپذيري زنان و دختران مسلمان از صديقه‌ كبري (س) افزودند: حضرت زهرا (س) در همه‌ ابعاد فردي و اجتماعي الگوي سعادت دنيا و آخرت زنان و مردان هستند.



رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به حوادث خونين و تاسف ‌بار روزهاي اخير عراق و به ويژه نجف تاكيد كردند: كشتار مردم بيگناه عراق، نشان مي ‌دهد كه قدرتهاي مستكبر، ظالم، منافق، شياد و افزون ‌طلب هيچ اعتنا و توجهي به عقايد ملتها، حقوق مردم و استقلال كشورها ندارند و در مقابل آنها، تنها اراده‌ قوي و ايستادگي ملتها، كارساز است.



ايشان اراده‌ مردم بي‌پناه و مستضعف عراق را عامل اصلي درماندگي آمريكايي‌ها در عراق دانستند و افزودند: آمريكا در عراق به بن ‌بست رسيده است و مانند گرگي كه در تله گير كرده، سعي مي‌ كند با جنجال و يا پنجه كشيدن عده ‌اي را بترساند، اما عزم و ايمان و اراده‌ ملت عراق، نمي‌گذارد آمريكا لقمه‌ بزرگي مانند عراق را فرو ببرد.



رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان با توصيه به مداحان براي تامين خلاهاي معرفتي نسل جوان از طريق ترويج فضايل و ارزشهاي رسول گرامي اسلام (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار عليهم‌السلام افزودند: بايد با استفاده از ظرفيت زبان شعر و هنرهاي مختلف درسهاي سياسي، اجتماعي و اخلاقي اهل بيت عصمت و طهارت را براي مردم به ويژه نسل جوان بازگو كرد.

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