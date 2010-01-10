به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی افزود: هم اکنون کارگروه مشترکی بین مرکزملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران وگمرک برای متناظر سازی سیستم های دوطرف تشکیل شده و بررسی های فنی دراین باره را آغاز کرده است. ما دراین زمینه نامه ای نیز به سازمان توسعه تجارت نوشته و خواستار عضویت آنان دراین کارگروه شدیم چراکه اتصال سیستم گمرک با ایران کد بدون اطلاع وهماهنگی با آنها که متولی تجارت کشورهستند ناقص است.

وی اظهارداشت: ازسوی دیگر چون گمرک تنها مجری سیاستها ومصوبات است بدون ابلاغ دستور نمی توانست سیستم ها ورویه های خودراباایران کد تطبیق دهد. اگرچه نظر کارشناسی ماهم این است که اتصال اچ اس گمرک به ایران کد درروان سازی وآسان سازی اموروهمچنین صرفه جویی دروقت وهزینه موثر است اما با این وجود نیازبه مصوبه قانونی داشتیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه درهفته گذشته مصوبه هیئت وزیران مبنی برالزام تمام دستگاهها برای تطبیق فرآیندهای کاری خود با استانداردهای ایران کد به گمرک ایران نیز ابلاغ و این مانع رفع شد . لذا به کارگروه گمرک دستورداده شده است موضوع اتصال سیستم هاباایران کدراسریعتر پیگیری کند.

وی گفت:باروندی که درپیش گرفته شده به نظر می رسد تا اواخرسال آینده سیستم گمرک وایران کد به یکدیگر متصل شودکه دراین صورت پیشرفت خوبی رادرعرصه تجارت کشورشاهد خواهیم بود.البته این مسئله درگرو همکاری سایر دستگاههای دست اندرکارورفع موانع فنی ونرم افزاری خواهد بود که لزوم تلاش مشترک را الزامی می سازد،چراکه این اقدام کارساده وپیش پاافتاده ای نیست .

وزیـران عضو کارگروه اجرایی نمودن نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (9) « آئین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات» را اصلاح کردند.

بر این اساس، دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تطبیق فرآیند کاری خود با استانداردهای اطلاعاتی ایران کد، هماهنگی و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند. سایر هزینه‌های اختصاص کد ملی براساس پیشنهاد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و تأیید وزارت بازرگانی تعیین و توسط اشخاص موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.