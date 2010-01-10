مشکلات، اکران عمومی "لج و لجبازی" را به تعویق انداخت

منوچهر زبردست به خبرنگار مهر گفت: "لج و لجبازی" قرار بود پیش از جشنواره فجر روی پرده برود اما شرایط برای اکران عمومی این فیلم مهیا نشد، نمیخواستیم اکران فیلم با برگزاری جشنواره تداخل داشته باشد و ترجیح میدهیم برای اکران فیلم در نوروز سال آینده برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: پنج فیلم در نوروز روی پرده میروند و تعداد زیادی از تهیهکنندگان مایل هستند در این فصل فیلمشان اکران شود امیدوارم با توجه به ترافیک اکران فیلمها بتوانیم فرصت نمایش "لج و لجبازی" را در نوروز 89 به وجود بیاوریم.
امیر جعفری، نیما شاهرخشاهی، سارا خوئینیها، سحر زکریا و سحر قریشی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را حمید گرشاسبی براساس طرحی از رامبد جوان نوشته است.
این فیلم داستان زوجی جوان به نام پونه و فرهاد است که پس از 15 سال زندگی مشترک حدود سه سال است از یکدیگر جدا شدهاند. آشنایی پونه با یک مرد جوان انگیزهای میشود تا فرهاد رقیب عشقی خود را از میدان به در کند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری: شهرام متولیباشی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح چهرهپردازی: مهدیه اعرابی، صداگذار: آرش قاسمی، آهنگساز: سعید اسدی، دستیار کارگردان و برنامهریز: حجت ذیجودی، منشی صحنه: بهشته ناصری، جانشین تولید: علی رضایی.
مهدی برقعی فیلم سینمایی "سفر به شرق" و فیلمهای تلویزیونی "او شبیه گل داودی بود"، "وقتی سفر کردیم" و "خاطره" را در کارنامه دارد.
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