درآمد موقوفات استان یزد در رتبه ‌های پایین کشوری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام محمدهاشم جبل‌ عاملی صبح یکشنبه در بازدید از امامزاده سیدفتح ‌الدین رضا (ع) اظهار داشت: در سطح استان یزد به ‌رغم دین ‌مداری و تقوای مردم این استان که شهره عام و خاص است، شاهد بی ‌توجهی به مسائل شرعی وقف هستیم و بسیاری از ادارات دولتی و غیردولتی بی ‌آنکه به این مسائل توجهی داشته باشند، ساختمان ادارات خود را در اراضی موقوفه بنا کرده ‌اند.

وی افزود: در بسیاری از این موارد به نیات واقف بی‌ توجهی شده و در برخی موارد نیز که محدودیتی در این زمینه وجود نداشته است، اجاره ‌های سالانه پرداخت نمی‌ شود.

جبل‌ عاملی خاطرنشان کرد: این امر اراضی این زمینها را به مکان‌ های غصبی تبدیل کرده است که بر اساس قوانین و احکام دین اسلام، نماز در مکان عصبی باطل است و مسئولان به دلیل بی ‌توجهی از این طریق بار گناه کارمندان و افراد نمازگزار در این ادارات را نیز به دوش می‌ کشند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد در این دیدار با هیئت امنای این امامزاده نیز دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک با این بنای موقوفه و مسائل و مشکلات آن آشنا شد.

حجت‌الاسلام جبل‌عاملی در ادامه از زورخانه سنتی ذوالفقار شاهدیه که حمام قدیمی گرد فرامرز واقع شده است نیز بازدید کرد.

وی در این زورخانه با اشاره به مفید بودن ورزش برای سلامتی جسم، ورزش باستانی و پهلوانی را دارای روح معنوی دانست و بیان داشت: با توجه به ذکر اسامی اهل بیت (ع) به ویژه حضرت مولی ‌الموحدین، امام علی (ع) در این ورزش و با توجه به فرموده حضرت رسول (ص) مبنی بر اینکه "ذکر علی عبادت است"، انجام این ورزش به عنوان یکی از عبادات محسوب می ‌شود.

جبل‌عاملی ادامه داد: به همین دلیل فضای ورزشی این مکان را تبدیل به فضایی نورانی و مملو از یاد خدا و ائمه اطهار (ع) می ‌کند.

امامزاده سیدفتح ‌الدین رضا (ع) و زورخانه سنتی ذوالفقار هر دو در محله تاریخی گردفرامرز از توابع شاهدیه از شهرهای شهرستان یزد واقع شده‌ اند.