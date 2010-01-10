دستگاه های نان پزی در کرج استانداردهای لازم را ندارد

پرویز زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان دو میلیون نفری کرج فاقد دستگاه نان پزی در شکل کاملا استاندارد است و نداشتن استانداردهای لازم در این زمینه به ضرر شهروندان و نانوایان است.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، بخش عمده نانها در کرج از کیفیت پایین برخوردار هستند که این امر بر نارضایتی شهروندان می افزاید.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از شهروندان تنها نانوایان را مقصر در زمینه پایین بودن کیفیت نانها می دانند در حالیکه اینگونه نیست و نباید تنها آنها را مقصر بدانیم.

وی عنوان کرد: در خصوص تهیه نان شهروندان، افراد ذیربط فراوانی درگیر هستند درحالیکه مردم فقط نانوانها را می شناسند و همه تقصیرها را به گردن آنها می اندازند.

زرگر اظهار داشت: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت دستگاه های نان پزی استاندارد را به کرج وارد کنند و آنها را به بهترین تسهیلات در اختیار نانواها قرار دهند تا کمتر شاهد پایین بودن کیفیت نانها و نارضایتی شهروندان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات مربوط به نان تنها از عهده یک دستگاه و اداره خاص برنمی آید و در این زمینه همه ادارات ذیربط باید به صورت جدی وارد عمل شوند و خود را مسئول بدانند.

زرگر یادآور شد: از ابتدای سال تا کنون حدود دو هزار و 600 کیسه آرد قاچاق در کرج کشف شده است.