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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

زرگر:

دستگاه های نان پزی در کرج استانداردهای لازم را ندارد

دستگاه های نان پزی در کرج استانداردهای لازم را ندارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان شهرستان کرج گفت: دستگاه های نان پزی در کرج استانداردهای لازم را ندارد که این امر بر مشکلات مربوط به نان در این شهرستان می افزاید.

پرویز زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان دو میلیون نفری کرج فاقد دستگاه نان پزی در شکل کاملا استاندارد است و نداشتن استانداردهای لازم در این زمینه به ضرر شهروندان و نانوایان است.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، بخش عمده نانها در کرج از کیفیت پایین برخوردار هستند که این امر بر نارضایتی شهروندان می افزاید.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از شهروندان تنها نانوایان را مقصر در زمینه پایین بودن کیفیت نانها می دانند در حالیکه اینگونه نیست و نباید تنها آنها را مقصر بدانیم.

وی عنوان کرد: در خصوص تهیه نان شهروندان، افراد ذیربط فراوانی درگیر هستند درحالیکه مردم فقط نانوانها را می شناسند و همه تقصیرها را به گردن آنها می اندازند.

زرگر اظهار داشت: لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت دستگاه های نان پزی استاندارد را به کرج وارد کنند و آنها را به بهترین تسهیلات در اختیار نانواها قرار دهند تا کمتر شاهد پایین بودن کیفیت نانها و نارضایتی شهروندان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات مربوط به نان تنها از عهده یک دستگاه و اداره خاص برنمی آید و در این زمینه همه ادارات ذیربط باید به صورت جدی وارد عمل شوند و خود را مسئول بدانند.

زرگر یادآور شد: از ابتدای سال تا کنون حدود دو هزار و 600 کیسه آرد قاچاق در کرج کشف شده است.

کد مطلب 1014397

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