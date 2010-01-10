مشترکان آب استان یزد 20 میلیارد ریال به آبفا بدهکار هستند

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این میزان بدهی در حالیست که مشترکان استان یزد تقریبا از مشتریان خوش ‌حساب در سطح کشور هستند.

وی با اشاره به میزان مصرف آب مشترکان در استان یزد افزود: کل مشتریان استان یزد در سال گذشته 64 میلیون و 800 هزار مترمکعب آب مصرف کردند که البته میزان تولید آب نیز در این مدت بالغ بر 80 میلیون مترمکعب بوده است.

محمدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته میزان هدر روی آب حدود 20 میلیون مترمکعب بوده است که این میزان در سال جاری 29 درصد بوده است.

وی با اشاره به هزینه ‌های جاری و درآمدهای این شرکت تصریح کرد: حیات شرکت آبفا بدون حمایت دولت امکان‌ پذیر نیست.

محمدی یادآور شد: هزینه ‌های نگهداری تاسیسات آبفا بسیار بالاست و این امر مشکلات بسیاری برای این شرکت ایجاد کرده است از سویی دولت کمک زیان به شرکتهای آبفا نداشته است و این کمک موکول به هدفمندی یارانه‌ ها شده است.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما از زمان تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها از سال 83 آغاز شده و در صورتی که در این قانون بازنگری نشود، مجبور هستیم حال را فدای آینده کنیم و امکانات آینده را برای حل مسائل و مشکلات فعلی هزینه کنیم.

محمدی با بیان اینکه بیش از یک سوم هزینه‌های آبفا مربوط به دستمزد کارمندان است، عنوان کرد: 33 درصد کل‌ هزینه‌ های آب و فاضلاب استان یزد مربوط به هزینه‌ های دستمزد است زیرا دستمزدها طی سالهای اخیر بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: با شرایط کنونی در صورتی که طرح هدفمندی یارانه‌ ها مصوب شود، این شرکت امکان ادامه حیات دارد در غیر این‌ صورت ادامه حیات آن با درآمدها و هزینه‌ های کنونی بسیار مشکل است.

مدیرکل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین میزان زیاندهی شرکت آبفای استان یزد را بسیار بالا خواند و افزود: در سال گذشته میزان درآمد شرکت آب و فاضلاب 83 میلیارد ریال بوده است در حالیکه در همان سال میزان هزینه‌ های این شرکت 155 میلیارد ریال بوده با این حساب میزان زیاندهی آبفای استان یزد در سال گذشته معادل 72 میلیارد ریال بوده است.