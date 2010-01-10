60 برنامه فرهنگی و هنری در ایام‌ دهه فجر در یزد برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسن مفیدی صبح یکشنبه در نشستی به همین مناسبت اظهار داشت: این برنامه ‌ها در سطح 11 شهرستان استان یزد برگزار خواهد شد.

وی برگزاری نمایشگاه ‌های کتاب، شب شعر و خاطره، نمایشگاه عکس و اجرای تئاتر خیابانی را از برنامه‌ های این اداره کل اعلام کرد.

مفیدی خاطرنشان کرد: در ایام ‌الله دهه فجر همچنین شب شعر فجر به صورت استانی برگزار می‌ شود که نفرات برگزیده به جشنواره بین‌ المللی شعر فجر معرفی می ‌شوند.

وی بیان داشت: دومین جشنواره بین ‌المللی هنرهای تجسمی فجر علاوه بر برگزاری این جشنواره در یزد در چهار استان دیگر برگزار می‌ شود.

مفیدی عنوان کرد: آثار برگزیده تجسمی فجر در گنجینه فرهنگ و هنر در معرض دید علاقمندان قرار می‌ گیرد و آثار اساتید معاصر نیز در نگارخانه آفتاب به نمایش گذاشته می ‌شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد استان یزد یادآور شد: همچنین ورک شاپ نقاشی خیابانی نیز به مناسبت برگزاری این جشنواره به مدت یک روز برپا خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیش‌ بینی شده است در این ورک شاپ 150 نقاش شرکت کنند.