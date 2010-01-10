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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

پس از گذشت سالها؛

بسیاری از کشاورزان ماهدشت کرج همچنان فاقد سند مالکیت زمین هستند

بسیاری از کشاورزان ماهدشت کرج همچنان فاقد سند مالکیت زمین هستند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای ماهدشت کرج گفت: بسیاری از کشاورزان این منطقه پس از گذشت سالها همچنان فاقد سند مالکیت زمین هستند که این امر بر مشکلات آنها افزوده است.

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: جهاد کشاورزی سالها پیش زمینهایی را به کشاورزان ماهدشت واگذار کرده اما این زمینها پس از گذشت این همه سال همچنان فاقد سند مالکیت هستند و کشاورزان در این زمینه بلاتکلیف مانده اند.

وی ادامه داد: حدود دو هزار و 800 هکتار به 400 کشاورز واگذار شده بدون اینکه برای دادن سند مالکیت به آنها هیچ اقدام جدی صورت گرفته باشد.

این مسئول بیان کرد: به دنبال این امر 28 سال است که با جهاد کشاورزی مشکل داریم و در این زمینه هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.

هزار و 500 نفر در ماهدشت صاحب زمینه کشاورزی هستند اما سند ندارند

ابراهیم زاده اظهار داشت: پس از گذشت این سالها بعضی از کشاورزان فوت کرده اند و زمین آنها به فرزندانشان رسیده یعنی به جای 400 نفر در حال حاضر حدود هزار و 500 نفر در ماهدشت صاحب زمینه کشاورزی هستند اما هیچ سندی دست آنها نیست.

وی خاطرنشان کرد: لازم است فرمانداری کرج برای حل این مشکل وارد عمل شود و اجازه ندهد این افراد بیش از این سرگردان و معطل شوند.

مسئولان بالاتر در شهرستان و استان وارد عمل شوند

این مسئول یادآور شد: در حد توان خود در زمینه حل این مشکل تلاش کرده ایم اما نتیجه ای حاصل نشده و لازم است مسئولان بالاتر در شهرستان و استان وارد عمل شوند.

رئیس شورای شهر ماهدشت افزود: همچنین لازم است در شوراهای اداری شهرستان کرج به هر یک از شوراهای شهرهای اقماری و سایر مناطق کرج وقت کافی داده شود تا آنها مشکلاتشان را مطرح کنند.

وی اضافه کرد: جلسات شوراهای اداری باید به نحوی برگزار شود که فرصت شنیدن و آگاهی از مشکلات اصلی همه شوراها وجود داشته باشد.

کد مطلب 1014419

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