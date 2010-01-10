بسیاری از کشاورزان ماهدشت کرج همچنان فاقد سند مالکیت زمین هستند

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: جهاد کشاورزی سالها پیش زمینهایی را به کشاورزان ماهدشت واگذار کرده اما این زمینها پس از گذشت این همه سال همچنان فاقد سند مالکیت هستند و کشاورزان در این زمینه بلاتکلیف مانده اند.

وی ادامه داد: حدود دو هزار و 800 هکتار به 400 کشاورز واگذار شده بدون اینکه برای دادن سند مالکیت به آنها هیچ اقدام جدی صورت گرفته باشد.

این مسئول بیان کرد: به دنبال این امر 28 سال است که با جهاد کشاورزی مشکل داریم و در این زمینه هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.

هزار و 500 نفر در ماهدشت صاحب زمینه کشاورزی هستند اما سند ندارند

ابراهیم زاده اظهار داشت: پس از گذشت این سالها بعضی از کشاورزان فوت کرده اند و زمین آنها به فرزندانشان رسیده یعنی به جای 400 نفر در حال حاضر حدود هزار و 500 نفر در ماهدشت صاحب زمینه کشاورزی هستند اما هیچ سندی دست آنها نیست.

وی خاطرنشان کرد: لازم است فرمانداری کرج برای حل این مشکل وارد عمل شود و اجازه ندهد این افراد بیش از این سرگردان و معطل شوند.

مسئولان بالاتر در شهرستان و استان وارد عمل شوند

این مسئول یادآور شد: در حد توان خود در زمینه حل این مشکل تلاش کرده ایم اما نتیجه ای حاصل نشده و لازم است مسئولان بالاتر در شهرستان و استان وارد عمل شوند.

رئیس شورای شهر ماهدشت افزود: همچنین لازم است در شوراهای اداری شهرستان کرج به هر یک از شوراهای شهرهای اقماری و سایر مناطق کرج وقت کافی داده شود تا آنها مشکلاتشان را مطرح کنند.

وی اضافه کرد: جلسات شوراهای اداری باید به نحوی برگزار شود که فرصت شنیدن و آگاهی از مشکلات اصلی همه شوراها وجود داشته باشد.