همکاری شبکه استانی خراسان رضوی با رسانه های جمعی تاجیکستان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه های تاجیکستان با اشاره به سفر تاجیکستان و بازدید از رادیو و تلویزیون و نشست با فرهیختگان و دانشجویان ژورنالیسم این کشور افزود: توجه به زبان فارسی به عنوان عامل مشترک پیوند دو ملت و نیز توجه به موسیقی محلی ایرانی و حضور هنرمندان ایرانی در تاجیکستان برای برگزاری کنسرت و ارائه محصولات صوتی و تصویری به عنوان مؤلفه های همکاری بین دو کشور مطرح شد.

محمد باقر پیشنمازی با مغتنم شمردن نقطه نظرات مردم و مسئولان تاجیکستان از برنامه های رادیو تاجیکی برون مرزی مرکز خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: مردم تاجیک با سفر به ایران ظرفیتها و قابلیتهای ریشه ای و بسیار عمیق ادبی و دینی مردم ایران را بشناسند و با گسترش این ارتباطات، زمینه های تحکیم و تعمیق پیوند این دو ملت فراهم شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی برای توسعه همکاری های متقابل رسانه ای در جهت تقویت زبان نوشتاری فارسی و تبادل مسائل فرهنگی و ادبی واشاعه موسیقی فارسی اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این نشست اصحاب رسانه و خبرنگاران تاجیکستان بر تهیه برنامه های مشترک، همکاری های بیشتر رسانه ای، تلاش برای آشنایی مردم دو کشور از پیوندهای عمیق تاریخی ادبی و دینی یکدیگر، توسعه همکاری های مختلف در زمینه های فنی، موسیقی و ... تأکید کردند.

آصفی معاون برون مرزی مرکز خراسان رضوی هم در این نشست تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی احیاء شد.

وی با تأکید بر لزوم تعاملات بیشتر ایران و تاجیکستان در قالب پروتکل ها و تفاهمنامه ها اظهار امیدواری کرد و افزود: با راه اندازی سایت رادیو تاجیکی و کمک به سامانه اینترنتی به زبان فارسی در تاجیکستان زمینه های همکاری های متقابل بیش از پیش فراهم شود.

باشی مسئول رادیو تاجیکی برون مرزی مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: رادیو تاجیکی صدا و سیمای خراسان رضوی در سال 1372 با یک ساعت و نیم برنامه کار خودش را آغاز کرد و درحال حاضر به بیان اشتراکات فرهنگی دو ملت می پردازد.