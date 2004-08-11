چهارمين دوره جشنواره ابداع برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي فني تخصصي عكاسي ، اين جشنواره در بخش هاي فيلم، فيلم مستند، تبليغات تلويزيوني، عكاسي، عكاسي ديجيتال، آگهي و تبليغات چاپي، گرافيك، انيميشن و خبرنگاري برگزار مي شود.



اين جشنواره براي اولين بار در سال 2001 ميلادي برگزار شده است. تيم هاي ايراني تا كنون در دو دوره از اين جشنواره شركت كرده اند.

فقط دانشجويان مقطع كارشناسي با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه خود قادر به شركت در اين جشنواره هستند. از ميان شركت كنند گان در هر بخش 3 تا 5 نفر انتخاب و براي شركت در بخش نهايي دعوت مي شوند. (كليه هزينه هاي سفر و اقامت دردبي به عهده شركت Dubai media city برگزار كننده اين جشنواره است). در مرحله نهايي از بين منتخبان هر بخش يك اثر به عنوان اثر برتر انتخاب مي شود.