ایران تهدید هسته ای نیست / اثباب کذب سران تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، ژنرال "یوزی عیلام" از افسران ارشد ارتش اسرائیل و کسی که پیش از این مسئولیت تسلیحات اتمی اسرائیل را بر عهده داشت در مورد فعالیت هسته ای ایران می گوید : ایران فاصله بسیار بسیار زیادی تا رسیدن به توانایی ساخت تسلیحات هسته ای دارد و از همین رو یک تهدید هسته ای به شمار نمی رود.

یوزی عیلام که از ژنرال های باسابقه رژیم صهیونیستی بوده و یکی از پایه گذاران ارتش این رژیم محسوب می شود مدعی است که ممکن است ایران هفت سال بعد به این توانایی برسد.

ساندی تایمز می نویسد :ایراد این سخنان از جانب کسی که ریاست کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل را برعهده داشته می تواند او را رو در روی رهبران سیاسی اسرائیل قرار دهد.

ذکر این مطلب از سوی کسی که اطلاعات کاملی از تجهیزات هسته ای رژیم صهیونیستی و به نسبت آن فعالیت هسته ای کشورهای خاورمیانه دارد نشانگر دروغ بودن ادعاهای غرب و تل آویو در مورد ایران است و این مطلب از نگاهی دیگر می تواند سندی باشد بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران که بارها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تائید شده است.