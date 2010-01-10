نمایش 11 فیلم خارجی در بخش جستجوی حقیقت و عدالت جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش جشنواره جشنوارهها آثاری از 12 کشور جهان به نمایش درمیآید، کره جنوبی و فنلاند هرکدام با دو فیلم بیشترین آثار را در این بخش دارند.
از میان این آثار میتوان به "روز سیزدهم" یان و دومینیک هاجیس، "حادثه" سوی چنگ، "تبعیدی در ماه" های جون لی، "عبور" تای جیون کیم، "جنگل" پیوتر دامالا، "نامه هایی به پدر یعقوب" کلاوس هارو، "کوهستان روبرو" واسیلیس دوروس، "توماس" میکا سوینی، "بینش" مارگاریت فون تروتا از آلمان، "آوای کوههای آند" استفان پاچوت و "زارا" ایتن موتلو هارای اشاره کرد.
اسامی فیلمهای ایرانی این بخش از جشنواره فیلم فجر به زودی اعلام میشود. بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 5 تا 15 بهمنماه برگزار میشود.
