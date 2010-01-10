تصویربرداری فیلم سینمایی "آئینه های روبرو"در ندامتگاه کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عوامل فنی و بازیگران فیلم سینمائی آئینه های روبرو با حضور در ندامتگاه کرج مشغول به اجرا و بازی صحنه هایی از این فیلم شدند.

این فیلم سینمایی با موضوع اجتماعی به کارگردانی نگار آذربایجانی و بازیگران معروف سینما همچون صابر ابر، غزل شاکری و... به بیان مسائل و مشکلات جوانان و معضلات اجتماعی می پردازد.

بازدید مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها از ندامتگاه قزلحصار مستقر در کرج

همچنین مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور با حضور در ندامتگاه قزلحصار از روند و اقدامات انجام شده ستاد اقامه نماز که ریشه در امر اصلاح و تربیت وخود سازی دارد، بازدید کرد.

یوسف افضلی در این حضور طبیعت نماز را نیرومندترین عامل بازدارنده عنوان کرد و افزود: نماز دارای اثرات بازدارندگی از فحشا و منکر است به نحوی که کسی در کانون وجودش اعتقادات دینی و مذهبی اش دچار تزلزل باشد با احیای نماز مستحکم می شود.

وی در ادامه گفت: نماز دژی محکم در برابر هرگونه آلودگی و ناپاکیها بوده که با حمد، تسبیح، تکبیر و سلام بر بندگان صالح خدا به اتمام می رسد، بدون شک اقامه این فریضه مهم مانع از خودخواهی و دنیا پرستی انسانها می شود.

در ادامه این بازدید علی حسینی مدیر ندامتگاه قزلحصار با ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد و روند اقدامات و خدمات انجام شده پیرامون ستاد اقامه نماز اعلام کرد: با وجود تمامی مشکلات، اقدامات انجام شده در راستای اصلاح و تربیت، کاهش آسیب ، تکریم مددجویان بوده و در حال حاضر به طور میانگین ماهانه تعداد دو هزار مددجو برای اقامه نماز جماعت ظهر، عصر، مغرب و عشا کلاسهای اعتقادی و مذهبی و مناسبتها و اعیاد با همت روحانیون مستقر در چهار حسینیه مرکزی شرکت می کنند.