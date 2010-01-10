به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی زاده امروز در نشستی با حضور رسانه های جمعی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت پالایش نفت خام کشور به یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز رسیده است، گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه 112 هزار بشکه نفت در پالایشگاه تبریز، 220 هزار بشکه نفت در پالایشگاه تهران، 22 هزار بشکه نفت در پالایشگاه کرمانشاه، 173 هزار بشکه نفت در پالایشگاه اراک، 362 هزار بشکه در پالایشگاه اصفهان، 404 هزار بشکه نفت در پالایشگاه آبادان، 59 هزار بشکه نفت در پالایشگاه شیراز، 30 هزار بشکه نفت در پالایشگاه لاوان و 320 هزار بشکه نفت در پالایشگاه بندر عباس فرآورش می شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون بخشی از خوراک مورد نیاز پالایشگاههای تهران و تبریز از نفت خام سوآپ تامین می شود، تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه 90 هزار بشکه نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر به ایران سوآپ می شود و این در حالی است که امکان افزایش ظرفیت سوآپ نفت خام از پایانه نکا تا سقف 500 هزار بشکه در روز وجود دارد.

تولید 235 میلیون لیتر فرآورده نفتی در 9 پالایشگاه نفت

به گزارش مهر، وی در ادامه از تولید 230 تا 235 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در 9 پالایشگاه داخلی خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه 4 هزار و 450 تن گاز مایع، 45 میلیون لیتر بنزین، 17 میلیون لیتر نفت سفید، بیش از 90 میلیون لیتر گازوئیل و 80 میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاههای داخل تولید می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ایران به کشورهای عراق، ارمنستان و افغانستان فرآورده های نفتی صادر می کند، تصریح کرد: همچنین تامین سوخت بیش از 43 هزار مصرف کننده عمده، 43 مرکز سوخت گیری هواپیما و بیش از 2 هزار و 500 جایگاه از طریق شرکت ملی پالایش و پخش انجام می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر گاز طبیعی 50 درصد، فرآورده های نفتی 40 درصد، برق 8 درصد سهم در سبد مصرف انرژی کشور دارند یادآور شد: همچنین در حال حاضر 15 درصد سهم صنعت از تولید و توزیع فرآورده های نفتی در کشور است.

به گفته وی همچنین بخش حمل و نقل 56 درصد، بخشهای خانگی تجاری 19 درصد و کشاورزی 6 درصد فرآورده های نفتی کشور را مصرف می کنند.

تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تامین مالی پالایشگاهها

به گزارش مهر شهنازی زاده از تشکیل یک کنسرسیوم با حضور بانکهای داخلی برای تامین مشکلات مالی طرحهای پالایش نفت در کشور خبر داد و افزود: همچنین بخشی از هزینه های تعمیرات، نگهداری و توسعه پالایشگاههای موجود نفت از محل سوددهی این واحدها تامین می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه طرح دولت برای افزایش سهم وزارت نفت در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ارائه شده است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم در صورت نهایی شدن این پیشنهاد سهم وزارت نفت در ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به 65 درصد و سهم تامین اجتماعی به 35 درصد افزایش یابد.