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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

بروجردی در پاسخ به مهر:

نسبت به اسکن اتباع ایران در آمریکا اقدام متقابل خواهد شد

نسبت به اسکن اتباع ایران در آمریکا اقدام متقابل خواهد شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به طرح جدید آمریکا برای اسکن اتباع برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران گفت: عمل متقابل نسبت به اقدامات آمریکا در دستور کار ایران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون طرح آمریکا برای اسکن اتباع برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی آمریکا تصریح کرد: مدتهاست عمل متقابل نسبت به اقدام آمریکا در زمینه انگشت نگاری از اتباع آن در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و اقدام اخیر آمریکایی ها از آن قضیه مستثنی نیست.

نماینده مردم بروجرد افزود: از همان زمان که آمریکایی ها انگشت نگاری از اتباع ایران را مطرح کردند مجلس مصوبه ای را برای اقدام متقابل داشت و از این پس از تمامی آمریکایی هایی که قصد ورود به ایران را داشته باشند انگشت نگاری می شود و در رابطه با اسکن اتباع ایرانی قطعا عمل متقابل صورت خواهد گرفت.

مشروح گفتگوی بروجردی با خبرنگاران متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 1014464

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