ادعاي وزارت كشور عراق درباره دستگيري چهار ايراني به اتهام جاسوسي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صبا كاظم سخنگوي وزارت كشورعراق گفت : تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد و ما جزئيات را اعلام خواهيم كرد .
روزنامه زمان چاپ تركيه پيشتر اين ادعا را منعكس كرده بود.
سخنگوي وزارت كشور عراق امروز ادعا كرد كه چهار ايراني به اتهام جاسوسي و خرابكاري در عراق توسط مقامات اين كشور دستگير شده اند .
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صبا كاظم سخنگوي وزارت كشورعراق گفت : تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد و ما جزئيات را اعلام خواهيم كرد .
روزنامه زمان چاپ تركيه پيشتر اين ادعا را منعكس كرده بود.
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