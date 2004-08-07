ادعاي وزارت كشور عراق درباره دستگيري چهار ايراني به اتهام جاسوسي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، صبا كاظم سخنگوي وزارت كشورعراق گفت : تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد و ما جزئيات را اعلام خواهيم كرد .



روزنامه زمان چاپ تركيه پيشتر اين ادعا را منعكس كرده بود.