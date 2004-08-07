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۱۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۳۸

ادعاي وزارت كشور عراق درباره دستگيري چهار ايراني به اتهام جاسوسي

سخنگوي وزارت كشور عراق امروز ادعا كرد كه چهار ايراني به اتهام جاسوسي و خرابكاري در عراق توسط مقامات اين كشور دستگير شده اند .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه ،  صبا كاظم سخنگوي وزارت كشورعراق  گفت : تحقيقات در اين زمينه هنوز ادامه دارد و ما جزئيات را اعلام خواهيم كرد .

روزنامه زمان چاپ تركيه  پيشتر اين ادعا را منعكس كرده بود.

 

کد مطلب 101448

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