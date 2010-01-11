  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

متوفیان بزودی با تابوت جابجا می شوند

متوفیان بزودی با تابوت جابجا می شوند

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد که متوفیان بزودی و با ورود آمبولانسهای جدید با تابوت جابجا می شوند.

اسد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تابوتها برای این تعبیه شده تا بدن متوفی مشخص نباشد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: در آینده نزدیک متوفی را بر روی برانکارد قرار نمی دهیم و از محل زندگی تا غسالخانه و از غسالخانه تا قبور با تابوت حمل می شود.

فاضل با اشاره به این که رنگ تابوتها نیز با یکدیگر متفاوت است بیان داشت: انتخاب تابوت بر اساس جنسیت افراد است و تغییر می کند.

شهردار حرم مطهر (ره) همچنین از به کارگیری آمبولانسهای فولکس جهت ورود به ناوگان حمل متوفای شهر تهران خبر داد و گفت: این آمبولانسها مورد آزمایش قرار گرفت و بزودی به ناوگان این سازمان می پیوندد و تابوتها برای آنها تعبیه شده است.

فاضل خاطرنشان کرد: این آمبولانسها با قابلیت حمل چهار متوفی و تابوتهایی که کاملا پوشیده هستند به سفارش سازمان بهشت زهرا (س) ساخته شده است. ضمن آنکه آمبولانسهای جدید نواقصی داشت که مقرر شد پس از رفع چند اشکال و لحاظ پیشنهادات جدید در ناوگان حمل متوفای شهر تهران به کار گرفته شود.

کد مطلب 1014481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها