گزارش کمیسیون ویژه مبتنی بر واقعیتها بود/ دیپلمات بازداشت شده آزاد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه درباره قرائت گزارش کمیسیون ویژه اظهار داشت: در پایان این گزارش اشاره شده که اگر عوامل تحریک کننده این حوادث نمی بودند، شاهد چنین حوادث تلخی نبودیم.

وی افزود: در حوادث روز عاشورا 220 تن از پرسنل نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ مصدوم شدند که باید از نیروی انتظامی تقدیر کرد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که در همه جای دنیا حمله به پلیس جرم بالایی دارد و امیدواریم که در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

بروجردی درباره عیادت خود از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: خوشبختانه حال سردار رجب زاده خوب است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره دستگیری یکی از دیپلمات های یک کشور خارجی در حوادث روز عاشورا تصریح کرد: بر اساس قانون و عرف بین المللی دیپلمات ها را نمی توان بازداشت و یا دستگیر کرد اما چون این فرد جزء افراد اغتشاشگر بود ابتدا بازداشت شد، اما بعد از آنکه مشخص گردید که وی دیپلمات است آزاد شد.

وی ادامه داد: در این رابطه اعتراضات لازم از سوی وزارت خارجه به کشور مذکور شده است.

این نماینده مجلس درباره چگونگی برخورد با اغتشاشگران و افراد مسئول اظهار داشت: تصمیم گیری در این باره با قوه قضائیه است و ما به عنوان مجلس بخشی از کار خود را انجام دادیم.

بروجردی در پاسخ به سئوالی درباره سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دلیل تاخیر در این سفر گفت: اعضای ایتالیایی این مجموعه اعلام کردند که به همراه هیئت پارلمانی اروپا به ایران نمی آیند و این باعث تاخیر در انجام این سفر شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کار با اتحادیه اروپا در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و روابط ما با اروپا علیرغم همه مسائل روابط نسبی است.