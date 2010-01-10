بهره برداری 54 معدن جدید با 40 میلیون تن ذخیره در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز واثقی ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی افزود: ماده معدنی معادن فوق شامل انواع سنگهای تزیینی و نما، "گرانیت، مرمریت،‌ تراورتن"، بنتونیت، زئولیت، خاک صنعتی، پرلیت، سنگ لاشه، سنگ گچ و گچ خاکی، دولومیت، منیزیت، کائولن، نمک، سنگ آهک، سیلیس و پوزولان است.

رئیس اداره نظارت بر معادن سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی میزان استخراج سالیانه این معادن را792 هزار تن ذکر کرده و اظهار داشت: گروه معدنی معادن مذکور شامل مصالح ساختمانی،غیر فلزی و فلزی است که در شهرستانهای نیشابور، سبزوار، کاشمر، مشهد، بردسکن، گناباد، تربت جام، چناران، تربت حیدریه، تایباد، قوچان، بجستان و فریمان توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و 514 نفر را نیز به طور مستقیم مشغول بکار کرده است.

واثقی تصریح کرد: طی مدت فوق 72 مجوز برداشت از معادن نیز صادر شده که امکان استخراج بیش از 322 هزار تن ماده معدنی را برای صاحبان معادن فراهم کرده است.

وی افزود: با بهره برداری از معادن جدید فوق مجموع معادن فعال استان به تعداد421 معدن با 2.2میلیارد تن ذخیره، توان استخراج سالیانه 15میلیون تن ماده معدنی، حجم سرمایه گذاری 1299 میلیارد ریال و اشتغال 5510 نفر رسیده است.