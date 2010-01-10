برنامه درسی پرورش طیور در دانشگاه علمی کاربردی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه توسط کمیته علمی تخصصی کشاورزی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تخصصی پرورش طیور تهیه و تدوین شده و قبلا به تأیید گروه کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی رسیده بود.

دانش آموختگان این رشته با گذراندن پودمانهای مبانی بهداشت، بیماریهای طیور، پرورش مرغ گوشتی، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ مادر و جوجه کشی و سرپرستی واحدهای پرورش طیور توانایی احراز مشاغلی چون پرورش دهنده مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخم گذار، پرورش دهنده سایر طیور، کاردان امور جوجه کشی و کاردان پرورش مرغ مادر را خواهند داشت.

مراکز آموزش علمی کاربردی می توانند برای اجرای این برنامه در زمان های اعلام شده توسط دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تقاضای خود را ارائه کنند.