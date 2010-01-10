پنج هزار کیلوگرم مواد خام دامی فاسد در زنجان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرشید کرمی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در بازرسی ماموران اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی از مراکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی استان 9 نفر متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: این میزان مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در جریان بازرسی از 13 هزار و 384 مرکز توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 11 کشتارگاه دام و طیور در سطح این استان فعال است، افزود: از این تعداد پنج واحد کشتارگاه صنعتی طیور و شش کشتارگاه دام نیمه صنعتی و سنتی است.

کرمی با تاکید بر اینکه کشتارگاه های طیور فعال، فرآورده های خود را به صورت بهداشتی بسته بندی می کنند، ادامه داد: مصرف غذای حلال و سالم در جامعه اسلامی همواره مورد تاکید بوده که در این راستا یک روحانی بر روند ذبح شرعی دام و طیور در کشتارگاه های فعال استان زنجان نظارت می کند.

وی با اشاره به صادرات دام و فرآورده های خام دامی از استان اشاره کرد و افزود: بیش از 264 میلیارد ریال دام و مواد خام دامی به کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، اکراین، عراق، اردن، امارات و لیبی صادر شد.

کرمی تاکید کرد: اداره کل دامپزشکی، تنها مرجع صادرکننده مجوز صادرات دام و فرآورده های دامی در استانهاست.