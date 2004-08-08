تيم ملي ووشو كشورمان درآلباني

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازپايان رقابتهاي قهرماني ايران وانتخاب نفرات اول تا سوم براي شركت دراردوي آمادگي هنوزاين اردوتشكيل نشده است. قراراست مربيان تيم ملي درجلسه اي با حضوررييس فدراسيون برنامه هاي آمادگي تيم ملي را تنظيم كنند. تسريع در تشكيل اين جلسه وشروع اردوي آمادگي باعث جلوگيري ازاتلاف وقت خواهد شد و موجبات حضوري مقتدردرمسابقات قهرماني آسيااوايل آذرماه سالجاري دركشور ميانمارخواهد شد.

خبري ازمربيان چيني نيست

به رغم تلاشهاي مسوولين فدراسيون ووشوهنوزمربيان چيني براي تيم ملي به ايران سفرنكرده اند. گويا سازمان ورزش چين همكاري لازم را با فدراسيون ووشوايران نداشته وبا مشكل تراشي مانع ازسفراين مربيان مي شود. گويا مشكلات مالي مربيان چيني كه سالهاي قبل به تهران سفركرده اند، چشم باداميها را درترديد قرارداده است. بهرحال مسوولان فدارسيون ووشودرتلاش هستند تا اين كارهرچه سريعترانجام شود.