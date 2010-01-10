اقدام آمریکا دربرابر اتباع ایرانی مغایر با کنوانسیون های بین المللی است

سید حسین نقوی حسینی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص اقدامات آمریکا برای اسکن اتباع برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای این کشور یادآور شد: اسکن بدنی اتباع کشورهای دیگر در مراودات ورود و خروج به کشورها بر خلاف کنوانسیونهای بین المللی است و این رفتار خلاف شئونات بین المللی قلمداد می شود.

نماینده مردم ورامین اضافه کرد: اگر چنین رفتاری علیه اتباع یک کشور اعمال شود آن کشور حق دارد که بر اساس منشور ملل متحد و عرف بین المللی نسبت به اتباع آن کشور رفتار متقابل انجام دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: قطعا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع اخیر مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم پیشنهاداتی به دستگاه دیپلماسی ارائه خواهد شد.