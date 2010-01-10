"داماد مصلحتی" با پورعرب کلید خورد

مجتبی چراغعلی به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "داماد مصلحتی" به تازگی در تهران کلید خورده است و تاکنون ابوالفضل پورعرب، عبدالرضا اکبری، محمد رضاداودنژاد ، شیوا خنیا گر و دیگر بازیگران اصلی این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند.

وی افزود : "داماد مصلحتی" روایتی کمدی-اجتماعی از زندگی دو باجناق است که زمین‌های کره ماه را پیش فروش می‌کنند .تصویربرداری این فیلم تلویزیونی از 21 دی با بازی تمامی بازیگران اصلی در لوکیشنی واقع در بلوار فردوس ادامه می‌یابد.افسانه ناصری ،مهوش وقاری، علیرضا دمیرچی،نوشین خانی،نیلوفر نیکخواه دیگر بازیگران " داماد مصلحتی " هستند.

عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مدیر تصویر برداری :حمید احمدی، مدیر تولید: ایرج سرباز،طراح صحنه و لباس: امیررضائی ،مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان :سعید جلیلی، صدابردار:هادی افشار،طراح چهره پردازی :سیاوش گرجستانی، تدوین : نیما حسن دوست،مدیر تدارکات:حمید رضاسلطانیان،آهنگساز:کیوان دارات ،صداگذاری و میکس:شاهرخ شریفی،عکاس: فتاح ذی نوری، منشی صحنه: فاطمه رزاقی، مجری طرح :پاژتصویر روز،تهیه کننده : تصویر گران خط سوم.





