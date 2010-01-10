مقوله تربیت در آموزش های از راه دور نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود زارع پیش از ظهر یکشنبه در دومین گردهمایی مدیران و موسسان مراکز آموزش از راه دور استان یزد اظهار داشت: نهاد آموزش از راه دور نیز باید در کنار نهادهای خانواده، حکومت و دین قرار گیرد تا آموزش و تربیت دانش ‌آموزان و فراگیران را سامان دهد.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی آموزشی اصلی ‌ترین رسالت مراکز آموزش از راه دور است خاطرنشان کرد: این نهاد تمام تلاش خود را برای سعادت و هدایت دانش ‌آموزان به کار گرفته است.

زارع بیان داشت: از آنجا که آموزش‌ ها در این مراکز به صورت غیرحضوری انجام می‌ شود،‌ مقوله تربیت و پرورش فراگیران نباید به فراموشی سپرده شود.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش در قبال فراگیران این مراکز نیز وظایف تربیتی بر عهده دارد و اهمیت این موضوع نادیده گرفته نشده است.

زارع تاکید کرد: مسئولان امر باید با برنامه ‌ریزی‌ های اساسی، این بخش از رسالت نهادهای آموزش از راه دور را نیز در نظر گرفته و برای آن اهمیت قائل شوند.

نماینده آموزش از راه دور استان یزد نیز در این گردهمایی با اشاره به وضعیت تربیتی و مشکلات مشاوره‌ ای دانش‌ آموزان مراکز آموزش از راه دور این استان، خواستار فراهم شدن زمینه بهره ‌مندی و استفاده دانش‌ آموزان این مراکز از خدمات مشاوره ‌ای و پرورشی شد.

در این گردهمایی همچنین کارشناسان و مشاوران امور پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان یزد در زمینه نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ ای از جمله مشاوره تحصیلی و شغلی و نحوه فعالیتهای پرورشی در مراکز آموزش از راه دور به بحث و تبادل ‌نظر پرداختند.