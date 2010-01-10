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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

مقوله تربیت در آموزش های از راه دور نباید نادیده گرفته شود

مقوله تربیت در آموزش های از راه دور نباید نادیده گرفته شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش استان یزد گفت: از آنجا که تحصیل در آموزش های از راه دور به صورت غیرحضوری برگزار می شود، مقوله تربیت در این نوع آموزش ها نباید نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود زارع پیش از ظهر یکشنبه در دومین گردهمایی مدیران و موسسان مراکز آموزش از راه دور استان یزد اظهار داشت: نهاد آموزش از راه دور نیز باید در کنار نهادهای خانواده، حکومت و دین قرار گیرد تا آموزش و تربیت دانش ‌آموزان و فراگیران را سامان دهد.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی آموزشی اصلی ‌ترین رسالت مراکز آموزش از راه دور است خاطرنشان کرد: این نهاد تمام تلاش خود را برای سعادت و هدایت دانش ‌آموزان به کار گرفته است.

زارع بیان داشت: از آنجا که آموزش‌ ها در این مراکز به صورت غیرحضوری انجام می‌ شود،‌ مقوله تربیت و پرورش فراگیران نباید به فراموشی سپرده شود.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش در قبال فراگیران این مراکز نیز وظایف تربیتی بر عهده دارد و اهمیت این موضوع نادیده گرفته نشده است.

زارع تاکید کرد: مسئولان امر باید با برنامه ‌ریزی‌ های اساسی، این بخش از رسالت نهادهای آموزش از راه دور را نیز در نظر گرفته و برای آن اهمیت قائل شوند.

نماینده آموزش از راه دور استان یزد نیز در این گردهمایی با اشاره به وضعیت تربیتی و مشکلات مشاوره‌ ای دانش‌ آموزان مراکز آموزش از راه دور این استان، خواستار فراهم شدن زمینه بهره ‌مندی و استفاده دانش‌ آموزان این مراکز از خدمات مشاوره ‌ای و پرورشی شد.

در این گردهمایی همچنین کارشناسان و مشاوران امور پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان یزد در زمینه نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ ای از جمله مشاوره تحصیلی و شغلی و نحوه فعالیتهای پرورشی در مراکز آموزش از راه دور به بحث و تبادل ‌نظر پرداختند.

کد مطلب 1014533

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