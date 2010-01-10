اخبار کوتاه ورزشی از استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در پایان مرحله مقدماتی مسابقات کلاس A جهانی سابر در کیش دو شمشیرباز تبریزی فرزاد باهر ارسباران و امین بیدغدار به دور حذفی راه پیدا کردند.

فرزاد باهر ارسباران و امین بیدغدار به همراه هشت ملی پوش ایرانی و نمایندگانی از کویت و ایرلند توانستند به دور بعد راه یابند.

این نفرات با 16 شمشیربازی که به دلیل داشتن رنکینگ بالا در جدول حذفی حضور دارند به رقابت خواهند پرداخت.

در مرحله مقدماتی اسلحه سابر سه شمشیرباز ایرانی و نماینده ای از گرجستان از دور رقابت ها حذف شدند.

تبریز میزبان رقابتهای زیرگروه والیبال باشگاه های کشور

تبریز میزبان دور برگشت مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی زیر گروه باشگاه های کشور شد.

با صعود تیم والیبال شهرداری تبریز به دور بعدی رقابتهای زیر گروه قهرمانی باشگاه های کشور، هیئت والیبال آذربایجان شرقی و باشگاه شهرداری تبریز میزبان دور برگشت مرحله بعدی گروه دوم از رقابتهای والیبال زیر گروه قــهرمــانی باشــگاههای کشور خواهند بود.

این رقابتها از مورخه 10 بهمن ماه تا 12 بهمن ماه در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.

والیبالیست دختر تبریزی در دومین مرحله اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشور

از سوی فدراسیون والیبال کشور والیبالیست دختر تبریزی به دومین دوره اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشور دعوت شد.

سارا رسول وندی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر جهت حضور در اردوی انتخابی بازی های آسیایی دعوت شد.

این اردو از 25 دی تا یکم بهمن ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

میزبانی: در صورت مهیا بودن شرایط در تهران به اردو می‌رفتم

رکابزن نخست قاره آسیا در سال 2009 گفت: تمرینات اردو بسیار موثرتر از تمرینات شخصی است و اگر شرایط اسکان خانواده‌ام در تهران فراهم بود راهی اردو می ‌شدم.

قادر میزبانی اظهار داشت: در فصل مسابقات رکاب می ‌زنم و تنها یکی دو ماه فصل بدنسازی را فرصت دارم تا در کنار خانواده ‌ام باشم.

وی افزود: بودن در اردو و در قالب تیم تمرین کردن مطمئنا بسیار موثرتر از انفرادی کار کردن است اما برقراری اردو در تهران شرایط را برای امثال من و سایر رکابزنان متاهل سخت کرده است.

میزبانی عنوان کرد: اگر شرایط اسکان خانواده‌ام در تهران فراهم بود من نیز راهی اردو می‌شدم اما در شرایط فعلی مجبور هستم تمریناتم را به شکل انفرادی در تبریز دنبال کنم.

وی در خصوص دعوت از اتوآلتوک به منظور هدایت تیم ملی بخش جاده عنوان کرد: از نظر من موفقیت در یک رشته صرفا در مدال گرفتن نیست. دوچرخه سواری ما نیاز به کارهای زیربنایی دارد , معتقدم برای این کار بهتر از آلتوک هم می توانستیم پیدا کنیم.

رکابزن نخست قاره آسیا در سال 2009 با اشاره به نخستین رقابتی که در آن شرکت خواهد کرد گفت: بهمن ماه فصل مسابقات دوچرخه‌سواری در جهان آغاز می‌شود. اولین رقابتی که در آن شرکت خواهم کرد تور بین المللی لانگکاوی است که در قالب تیم باشگاهی پتروشیمی در آن شرکت خواهم کرد.

تور لانگکاوی اسفند‌ماه سال جاری در مالزی برگزار خواهد شد.

تیم آذربایجان شرقی با هشت ورزشکار در مسابقات سه‌گانه قهرمانی ایران

مسابقات سه‌گانه قهرمانی ایران شش بهمن در جزیره قشم برگزار می‌شود و تیم آذربایجانشرقی با هشت ورزشکار در چهار رده سنی در رقابتها حضور پیدا خواهد کرد.

مسابقات المپیاد ایرانیان در رده‌ سنی جوانان و همچنین مسابقات قهرمانی سه‌گانه ایران در سه رده سنی نوجوانان، امید و بزرگسالان از شش بهمن‌ماه سال جاری به مدت سه روز در جزیره قشم برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها به منظور انتخاب تیم‌های ملی در رده‌های مختلف سنی جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی برگزار می‌شود و قرار است علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی برای تماشای این مسابقات در قشم حضور پیدا کند.