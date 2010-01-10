تشکیل کمیته ملی برای نهضت کاهش قیمت تمام شده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه امروز در دومین کارگاه تخصصی- کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده گفت: هدف وزارت بازرگانی این نیست که نهضت کاهش قیمت تمام شده را به صورت دستوری اجرا کند، بلکه به دنبال این است تا سیاستهای کلان خود را به گونه ‏ای تنظیم کند که زمینه های کاهش قیمت تمام شده فراهم شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: به نظر می رسد برای اینکه این نهضت به موفقیت به سرانجام رسد، نیاز به توسعه فضای رقابتی وجود دارد، چراکه توسعه این فضا زمینه های کاهش قیمت تمام شده را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: در این میان تعامل میان دو بخش دولتی و خصوصی، زمینه اجرای جامع نهضت کاهش قیمت تمام شده را فراهم می‏ کند. این درحالی است که برای اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده ،نیازمند تدوین نقشه راه هستیم.

به گفته دودانگه، اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده، نیاز به یک ستاد و کمیته ملی با حضور نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی دارد. در این میان، وزارتخانه های بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان صدا و سیما و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز کمیته ای را تشکیل داده اند.