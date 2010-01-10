لزوم جلوگیری از قاچاق در ترافیک تلفن بین ‌الملل

قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره پیشگامان کویر در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: آمار و اطلاعات لازم در زمینه شرکت ‌هایی که به امر قاچاق در حوزه ترافیک تلفن بین ‌الملل فعالیت دارند را از طرف سه شرکت برنده به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه کرده ‌ایم و منتظر واکنش آنها به این اطلاعات هستیم.

70 درصد خدمات بازار تلفن بین الملل به صورت قاچاق عرضه می شود

محمدرضا رضایی نژاد افزود: طبق آمار غیررسمی بالغ بر 70 درصد از بازار تلفن بین ‌الملل به صورت قاچاق عرضه می‌ شود و شرکت های فعال در این حوزه تقریبا شناخته شده هستند و مسئولان شرکت زیرساخت باید به ‌زودی جواب قانع کننده‌ ای در این زمینه ارائه کنند.

وی یادآور شد: گفت و شنودها در زمینه تلفن بین ‌الملل در ایران محدود به مسئله قاچاق در ترافیک آن نیست بلکه مبحث مناقصه مجدد آن و اما و اگرهای پیرامون این مسئله نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طبق قرارداد منعقد شده با شرکت‌ های ارائه دهنده تلفن بین ‌الملل یا اصطلاحا VoIP ها، مدت زمان اجرای قرارداد یک ‌ساله بوده و تا سه سال قابل تمدید است و اول اسفند 88 زمان یک ‌ساله این قراداد به اتمام می ‌رسد این در حالی است که سه شرکت برنده این مناقصه از جمله تعاونی پیشگامان کویر، برنامه ‌ریزی خود را برای سال دوم آغاز کرده‌ اند اما برخی مسئولان از برگزاری مجدد این مناقصه سخن گفته‌ اند.

تبلیغات خدمات تلفن های بین الملل برای شرکتهای خدماتی جنبه منفی داشته است

رضایی‌ نژاد بیان داشت: مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت در جریان میزان سرمایه‌ گذاری‌های صورت گرفته در این بخش هستند و در سال اول به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن بستر لازم برای ارائه سرویس VOIP ، سه شرکت برنده مناقصه تنها به سرمایه ‌گذاری چند میلیارد تومانی در این بخش پرداخته‌ اند هر چند تبلیغات با محوریت معرفی و توانایی‌ های این نوع تلفن توسط این شرکت‌ها و در حجم وسیع در اوایل اجرای طرح صورت گرفت اما به علت آماده نبودن سیستم لازم، این تبلیغات برای این شرکتها جنبه منفی داشته است.

وی عنوان کرد: با توجه به این مسئله به نظر می ‌رسد باید طبق قرارداد موجود، مناقصه تمدید شود تا بتوانیم از سرمایه ‌گذاری کلان انجام شده بهره‌ برداری لازم را داشته باشیم.

رضایی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر ماه شرکت ارتباطات زیرساخت بالغ بر یک میلیارد تومان به حساب این شرکت‌ها اعمال می ‌کند، به نظر می ‌رسد این سه شرکت رسمی و مجوزدار VOIP به ادامه این قراداد نیاز دارند در غیر این‌ صورت دچار مشکلات مالی خواهند شد.

وی تاکید کرد: البته امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد در غیر این‌ صورت حل این مسئله به مراجع حقوقی ارجاع خواهد شد.

مدیر پروژه VOIP در گروه پیشگامان کویر یزد نیز از دو مانع مهم در گسترش استفاده از تلفن بین ‌الملل در ایران سخن گفت.

قاچاق اصلی ترین عامل ترافیک تلفن های بین الملل است

محمدعلی عاقلی اظهار داشت: در بحث ترافیک وارده مهمترین مانع، مبحث قاچاق است که از طریق شرکت‌هایی غیر از سه شرکت دارای مجوز ارائه می ‌شود.

وی افزود: این شرکت‌ها که اطلاعات و آمار فعالیت‌ های آنها موجود است در حدود 70 درصد بازار را در اختیار دارند که این گستردگی به دلیل قیمت پایین ارائه خدمات آنها اتفاق افتاده است.

عاقلی در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت شرکتهای غیررسمی از سه شرکت دارای مجوز کمتر است، بیان داشت: به دلیل آنکه این شرکت‌ها هزینه ‌هایی از جمله پرداخت حق مجوز که ماهانه بیش از یک میلیارد تومان است را ندارند و در مجموع عدم پرداخت چنین هزینه‌ هایی باعث کاهش قیمت خدمات آنها می ‌شود.

مدیر پروژه VOIP در گروه پیشگامان کویر یزد با اشاره به مانع دیگری در زمینه ترافیک صادره عنوان کرد: در یک جمله، عدم پایبندی به تعهدات صورت گرفته، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مهمترین مانع در گسترش این فناوری برجسته به شمار می ‌رود.

شرکتهای استانی مخابرات از تعهدات شانه خالی می کنند

وی ادامه داد: از آنجا که تعهدات بین شرکتهای استانی مخابرات و ارتباطات زیرساخت عملی نشده است، شرکت‌های استانی مخابرات از تعهدات شانه خالی می‌ کنند.

عاقلی افزود: گروه پیشگامان کویر طی شرکت در مناقصه توانست کد 040 را با نام تجاری چلچله در زمینه عرضه تلفن بین ‌الملل به دست آورد و طبق قرارداد با شرکت زیرساخت، آنها متعهد شدند در تمامی مراکز مخابراتی سطح کشور تغییرات لازم را برای مسیریابی کد 040 اعمال کنند اما این تغییرات در حال حاضر تنها در کمتر از 10 درصد مراکز انجام شده است و این مسئله تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت این کد و در نتیجه کل فعالیت بر روی ترافیک صادره گذاشته است.

وی در عین حال عنوان کرد: با توجه به فعالیتهای گسترده بین ‌المللی به ویژه در عرصه نمایشگاه‌های VOIP ، پیشگامان در حال حاضر در تمامی قاره اروپا، آمریکای شمالی شامل کشورهای آمریکا و کانادا، آمریکای جنوبی در کشورهایی مثل برزیل، آسیای میانه و استرالیا و در مجموع تمامی کشورهایی که خیل عظیم ایرانیان در آنجا زندگی می‌ کنند و تقاضای تماس با ایران وجود دارد، سرویس خود را ارائه داده و تاکنون توانسته با بیش از 10 شرکت بزرگ مخابراتی خارجی طرف قرارداد شود.