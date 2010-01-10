هادی ساعی مدیر فنی تیم های تکواندو نوجوانان شد

گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی قهرمان تکواندو المپیک وجهان و پرافتخارترین ورزشکار المپیک ایران به عنوان مدیر فنی تیم تکواند نوجوانان برگزید شد. تیم نوجوانان اسفند ماه سال جاری در مسابقات کسب سهمیه المپیک و پیکارهای جهانی که هر دو در مکزیک برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

پیش از این فدراسیون تکواندو با مرتضی کریمی در مورد قبول این مسئولین صحیت کرده بود. که پس ازپذیرفته نشدن خواسته های کریمی ، ساعی این مسئولین را قبول کرد.

این دومین حکم مسئولیت در دوره جدید ریاست سید محمد پولادگر در فدراسیون تکواندوست. کیارش بهری که سه ماه قبل در پی اختلاف با دبیر وقت فدراسیون و به بهانه پایان مهلت قرارداد کنار گذاشته شده بود روز گذشته به محل کار سابق خود بازگشت.

