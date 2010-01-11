پسران دم بخت بیشتر از دختران اند / 1018 پسر مقابل هزار دختر

غلامعلی افروز در حاشیه همایش تربیتی خانواده در گفتگو با خبرنگارمهر در مشهد، افزود: اگر می خواهیم فرزندانی سالم، پویا و آرامشگر تحویل جامعه بدهیم، باید اعضای خانواده و به خصوص پدر و مادر دوستی و محبت خود را نسبت به یکدیگر اظهار کنند و نشان دهیم کانون خانواده پر از محبت، انس و مهربانی و در عین حال پویایی و طراوت است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت هوشی، آرامش و خواب بیشتر نیاز است و توصیه می شود در مجموع 24 ساعت، کمتر از 100 دقیقه برای کامپیوتر، تلویزیون، تلفن وقت بگذارند.

افروز با بیان اینکه دخترها در مقایسه با پسرها دارای حساسیت بیشتری هستند، افزود: این دوران شکل دهنده شخصیت فردای دختران جوان است و ریشه بسیاری از مسائل زندگی مشترک در همین سنین جستجو می شود لذا هر چه آرامش بیشتر باشد امکان کسب موفقیت بالاتر می رود.

وی با تصریح اینکه در ایران تعداد پسرهای دم بخت بیشتر از دختران است، اظهار داشت: دختران باید طوری تربیت شوند که برای تشکیل زندگی مشترک تمایل داشته باشند، اما نباید نگران ازدواج باشند زیرا در برابر هر یک هزار دختر جوان در ایران، حدود 1018 پسر جوان وجود دارد که آماده ازدواج هستند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور افزود: اینکه دخترها 65 درصد دانشگاهها را به خود اختصاص داده اند، نشان از کم بودن جمعیت پسران نیست، بلکه به تلاش فوق العاده دخترها در جهت کسب علم و دانش می شود و متاسفانه پدیده دیپلم ردی پسرها در کشور ما به یک پدیده غیر متعارف تبدیل شده است که مسئولان باید برای آن چاره اندیشی کنند.

افروز تاکید کرد: ایجاد دو صفت در دختران را باید مد نظر داشته باشیم که یکی باور خوشایند و نگرش مثبت به خود و ازدواج آینده است و دیگری انگیزه تلاش بیشتر، زیرا تلاش برای آنها حیاتی است.