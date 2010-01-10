گزارش کمیته ویژه بسیار خوب بود/ دادستان وقت تهران طبق گزارش مقصر است

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیار خوشحال شدم که مجلس وظیفه اطلاع رسانی خود را در خصوص گزارش کهریزک به خوبی انجام داد.

وی افزود: این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن اوست.

توکلی با بیان اینکه هم اکنون پرونده کهریزک در مراجع قضایی در حال بررسی است، ادامه داد: البته دادگاه انتظامی قضات و دادگاه انتظامی نیروهای مسلح باید پیگیر وقایع رخ داده در کهریزک باشند و قانون را در این خصوص اجرا کند.

این نماینده مردم تهران همچنین گفت: مسئولیت افراد پس از جابجایی پست از بین نمی رود البته دادگاه تعیین می کند که چه کسی مجرم است اما آنچه که این گزارش نشان می دهد حکایت از مقصر بودن دادستان وقت تهران دارد.