پنج گذرگاه مرزی و بازارچه کوله بری در مرزهای کرمانشاه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شهریار حیدری بعداز ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هدف از ایجاد این گذرگاه ها را کنترل دقیق قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای غیر شرعی و غیر قانونی به استان اعلام کرد و اظهار داشت: استان کرمانشاه در امر مبارزه با قاچاق کالا همواره طبق قانون عمل کرده و در حال حاضر نیز تا آنجا که قانون اجازه دهد به دنبال انجام فعالیتهای اقتصادی سالم و صحیح برای مردم منطقه هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر بحث انسداد مرزها از سوی ستادکل نیروهای مسلح مطرح است و 120 کیلومتر از مرز استان کرمانشاه نیز در مسیر انسداد مرزها قرار گرفته است، بنابراین ایجاد این پنج گذرکاه علاوه بر اینکه موجب ایجاد کار و اشتغال برای مردم شهرستان های مرزی استان خواهد شد، جلوگیری دقیق از ورود کالاهای غیر مجاز به استان را نیز به دنبال دارد.

حیدری با طرح این سئوال که با مسدود شدن مرزها وضعیت مرزنشینان چه خواهد شد، اظهار داشت: این گونه نگرانی ها برای رونق کسب و کار قانونی مرزنشینان منجر به انجام یکسری کارهای پژوهشی و علمی شد و در شورای امنیت ملی کشور هم پذیرفته شد که در مرز 366 کیلومتری استان پنج بازارچه موقت با هدف تامین کالاهای ضروری و قانونی ایجاد شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در این گذرگاه های مرزی به منظور جلوگیری از صدمه زدن به تولیدات و فعالیتهای اقتصادی در داخل استان تلاش خواهد شد تا از ورود کالاهای مشابه به داخل استان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه از لحاظ امنیتی در مرزهای استان کنترل دقیق امنیتی و انتظامی صورت می گیرد، افزود: با ایجاد گذرگاه های رسمی و موقت اشراف و تسلط نیروی انتظامی بر مرزها جدی تر و بیشتر خواهد شد.

حیدری ادامه داد: اولویت اول این است که سازمان بازرگانی به منظور تنظیم دقیق بازار و جلوگیری از ورود کالاهای غیر شرعی و غیر مجاز و مغایر با فعالیتهای اقتصادی ابتداباید نوع کالاها را جهت ورود قانونی به استان مشخص کند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه مکانهای پنج گذرگاه جدید مرزی را در محدوده بازارچه شوشمی، در کنار بازارچه شیخ صله، در منطقه بیشه کان سرپل ذهاب، دورله جوانرود و محدوده بازارچه پرویزخان عنوان کرد.

در ادامه این جلسه حاضران به ارائه گزارش هایی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان طی چند ماه گذشته پرداختند.