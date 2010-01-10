201 میلیون دلار محصولات تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی صادر شد

علیرضا پوربصیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه محصولاتی از قبیل پسته، خرما، میوه، سبزیجات، کشمش، زعفران، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات توسط واحدهای تحت پوشش دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی به کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس، روسیه، عراق و افغانستان صادر شده است.

وی افزود: با توجه به برنامه پنجم توسعه و برنامه ریزیها صورت گرفته در سال 89 باید 297 میلیون دلار انواع محصولات مذکورتوسط این دفتر به کشورهای مختلف صادر شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از سال 84 تا پایان سال گذشته به ترتیب 161، 165، 200 و 159 میلیون دلار انواع محصولات به کشورهای جهان صادر شد، در برنامه امسال نیز 250 میلیون دلار صادرات مقرر شد که تاکنون 201 میلیون دلار از این صادرات محقق شده است.

پوربصیر بیان داشت: همچنین در برنامه پنج ساله، در سالهای 89، 90، 91، 92 و 93 به ترتیب باید 297، 342، 393، 452 و 520 میلیون دلار انواع محصولات توسط این دفتر به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر شود.

مدیرکل دفتر تبدیلی و تکمیلی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمت جهانی صادرات، افزایش قیمت مواد غذایی، خشکسالی و سرمازدگی داخلی در مجموع در برخی سالها میزان صادرات کاهش یافت.

وی با اشاره به برنامه های پیشرو در بخش فرآوری محصولات ادامه داد: در سالهای 89 تا 93 به ترتیب باید چهار میلیون و و 381 هزار تن، چهار میلیون و 300 هزار تن، چهار میلیون و 830 هزار تن، پنج میلیون و 700 هزار تن و پنج میلیون و 325 هزار تن فرآوری انواع محصولات اعم از محصولات لبنی، کشتارگاه ها، انبارها، سبزیجات، درجه و بسته بندی انواع میوه ها انجام گیرد.