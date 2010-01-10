سعدمحمدی مدیریت شرکت مس را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، امروز با حضور معاونان وزیر صنایع و معادن، تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران و کارکنان صنعت مس، مراسم معارفه مدیرعامل جدید و تودیع مدیر پیشین شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اردشیر سعدمحمدی در هفته گذشته از سوی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران به سمت مدیرعاملی این شرکت انتخاب شده بود.

در این مراسم، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با برشمردن اهمیت جایگاه صنعت مس در ایران و جهان خواستار دستیابی این شرکت به جایگاه اصلی خود در جهان شد.

احمدعلی هراتی ‌نیک، تاکید کرد: توجه به اکتشاف و اجرای طرحهای توسعه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید مس، از اهم برنامه‌های مدیریت جدید خواهد بود. توجه بیشتر به پتانسیلهای استان آذربایجان‌شرقی در توسعه صنعت مس نیز از سوی وی ضروری دانسته شد.

هراتی ادامه داد: تقویت برنامه‌های ورزشی و ارتقای جایگاه تیم فوتبال مس به‌عنوان برنامه‌های دیگر مدیریت جدید محسوب می شود.

همچنین اردشیرسعدمحمدی مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع مس هم محور برنامه‌های خود را افزایش تولید، حرکت پرشتاب در برنامه‌های توسعه‌ای و نیز انجام اکتشافات جدید اعلام کرد و گفت: برای تحقق برنامه‌های خود از نیروهای شایسته حاضر در صنعت مس بهره خواهم برد.

همچنین محمدهادی اردبیلی مدیرعامل پیشین این شرکت نیز با ذکر این نکته که تمام تلاش خود را برای اجرای برنامه‌های توسعه و نیز رشد تولید معطوف کرده بود، گفت: در مدت 21 ماه اخیر توانستیم با همت مدیران و کارشناسان، قراردادهای توسعه صنعت مس در استانهای کرمان و آذربایجان‌شرقی را اجرایی کنیم.

وی افزود: امسال رتبه اول صادرات محصولات غیرنفتی را با صدور 1 میلیارد و 200 میلیون دلار محصولات مسی، کسب خواهیم کرد. همچنین تا انتهای9 ماه ابتدای سالجاری، ارزش صادرات شرکت ملی صنایع مس به 900 میلیون دلار رسید.

گفتنی است، در این مراسم اعلام شد که محمدهادی اردبیلی، به‌عنوان مشاور امور معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن منصوب شده است.