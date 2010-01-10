ثبت 9 دی در تقویم/ عبادت باید براساس بصیرت و تفکر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه 20 دی در گردهمایی دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی کشور و فعالان عرصه نماز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد حضور گسترده مردم در تجمع 9 دی، اظهار داشت: ثبت 9 دی در تقویم رسمی کشور در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح خواهد شد تا این روز در تاریخ ماندگار شود.

حسینی نقش مؤثر ایمان در برخورد و مقابله با مشکلات زندگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: چنانچه افراد جامعه اهل نماز و ایمان باشند، باورهای درست آنان زمینه را برای گذر از مشکلات و ناراحتیها به خوبی فراهم می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: افرادی که اهل نماز هستند در مسیر ولایت و امامت گام بر می دارند ، عبادت باید براساس بصیرت و تفکر باشد تا تأثیرات مثبت و ارزشمندی بر زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد .

قرائتی: حوزه فعالیتهای دینی و فرهنگی نیازمند پرهیز از سطحی‌نگری و نگاههای عمیق است

حجت‌الاسلام محسن قرائتی دبیر ستاد اقامه نماز نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه مدیران باید بیش از پیش به منظور ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند، افزود: در راستای انجام فعالیتهای دینی و فرهنگی باید به جای سطحی‌نگری و انجام فعالیتهای بیهوده ، نگاهی عمیق داشته و مطابق با نیازهای جامعه برنامه ریزی و فعالیت کنیم .