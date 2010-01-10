مدیران تکلیف اعتبار مصوبات هیئت دولت در کرمانشاه را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری تشکیل شد، بر تعیین تکلیف اعتبار پروژه های مصوب سفرهای هیئت دولت به استان از سوی دستگاه ها تأکید کرد و اظهار داشت: باید حداکثر تا 10 روز آینده اعتبارات لازم جهت اجرای هر پروژه توسط وزارتخانه مربوطه مشخص شود تا بتوانیم در لایحه بودجه سال 1389 رقم مناسبی را برای این مصوبه ها جذب کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر مدیران باید دقت و وقت بیشتری را صرف پیگیری و به نتیجه رساندن پروژه های کلان استان کنند، گفت: تأکید رئیس جمهور بر این است که مدیران دستگاه ها خود پیگیر این مصوبات باشند و خواسته های خود را از وزارتخانه متبوع طلب کنند.

هاشمی خطاب به مدیران دستگاه ها عنوان داشت: اگر دستگاهی مصوباتی از دور اول و دوم سفر هیئت دولت به آن اختصاص داده شده است که توانایی اجرای آن پروژه را ندارد هرچه سریعتر طی مکاتبه ای با وزارتخانه متبوع آن را از لیست مصوبات حذف کند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هر دستگاهی موظف است به صورت هفتگی میزان پیشرفت هر پروژه را در قالب یک جدول طراحی شده به استانداری ارسال کند.

وی در ادامه احداث دانشگاه بین المللی در استان کرمانشاه را بسیار ارزشمند و حائز اهمیت دانست و گفت: این پروژه جزو مصوبات دور دوم سفر است و تحقق این امر می تواند امتیازعلمی خوبی برای استان باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار مقدمات تشکیل کمیته های مختلف برای تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه استان شد و خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی دور سوم سفر هیئت دولت باید هرچه سریع تر کمیسیون های تلفیق تشکیل و مصوبات آن جمع بندی شود.