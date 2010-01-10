ظرفیت تولید برق بادی ایران افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف آرمودلی با بیان اینکه با راه اندازی سایت چهارم نیروگاه بادی منجیل، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به 300 میلیون کیلووات ساعت می رسد، گفت: هم اکنون در نیروگاه بادی منجیل حدود 87 توربین بادی نصب شده است که می تواند سالانه 180میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران با اشاره به اینکه نصب سایت جدید با حدود 36 دستگاه توربین در این نیروگاه در حال اجرا است، تصریح کرد: با پایان عملیات اجرایی نصب این توربینها در سه تا چهار ماه آینده، ظرفیت تولید برق نیروگاه به 100مگاوات و میزان تولید سالانه برق آن به 300 میلیون کیلووات ساعت افزایش می یابد.